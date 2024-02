Se revela el verdadero paradero de Genoveva Casanova

Uno de los mayores escándalos que salpicaron al papel cuché a finales del pasado año fue el protagonizado por Genoveva Casanova, de 47 años, y Federico de Dinamarca, de 55. Salieron a la luz unas imágenes del actual rey danés en Madrid en compañía de la mexicana. Ambos fueron vistos paseando cerca de las inmediaciones del parque de El Retiro, después cenaron en un conocido local de la capital y pernotaron en la casa de Casanova. Situación por la que se llegó a pronunciar, sin entrar en muchos detalles, la Corona danesa. Por aquel entonces, la ex de Cayetano Martínez de Irujo anunció en un comunicado que el nexo de unión con el hijo de Margarita II era de amistad. Fue entonces cuando la ex concursante de MasterChef Celebrity tomó la decisión de alejarse del foco mediático.

Genoveva Casanova en un evento / GTRES

El paradero de Genoveva Casanova

Fue en noviembre cuando se desató la polémica y, desde entonces, Genoveva ha procurado desvincularse por completo de la esfera pública. Es por eso que su paradero ha sido una incógnita, aunque sí que se pudo conocer que estuvo un tiempo en el País Vaso, concretamente, en elPalacio de Arbaisenea es una construcción del siglo XIX que Cayetano Martínez de Irujo heredó de su madre, la difunta duquesa de Alba. También estuvo en Londres y Madrid y, ahora, el destino es muy diferente.

Genoveva Casanova en un evento/ Gtres

«Es complicado donde está. Hay que hacerle fotografías y es complicado», ha comenzado diciendo Luis Pliego en D Corazón. «Lo más gracioso no es dónde está, que la tenemos ya ubicada en Sevilla, en un palacio que tiene Cayetano allí. Está en el campo. Lo novedoso es que ha estado hasta el miércoles pasado con su ex pareja. Y me han contado que han estado los dos solos sin la pareja de él, Bárbara, que se ha quedado en Madrid con un enfado monumental», ha revelado Pliego en el programa de Jordi González.

Genoveva Casanova en una imagen de archivo / Gtres

Luis Pliego también ha revelado el motivo del enfado de la actual pareja del conde de Salvatierra, y ha sido porque Cayetano directamente le habría dicho que mejor que no fuera con ellos. «Yo no estaba dentro de la finca, pero sí que han pasado unos días muy relajados en el campo, han estado cohabitando porque las fincas se comunican entre sí y no cada uno en una casa. Mientras tanto Bárbara en la capital», ha continuado diciendo el director de la mencionada revista.

El refugio de Genoveva Casanova

Genoveva Casanova está en la finca La Motilla, donde Cayetano montó un hotel rural. El hijo de la difunta duquesa de Alba hizo una gran inversión hace unos años para restaurar la estructura de la antigua posada en un alojamiento de lujo con capacidad para 10 personas donde, además, también se pueden celebrar también eventos. Con precios que oscilan los 1.200 euros por noche, el cortijo cuenta con piscina al aire libre, jardín y terraza, entre otras muchas comodidades para que los huéspedes vivan una experiencia completa.