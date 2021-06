Raquel Mosquera vuelve a estar en el candelero. Tras su último paso por el hospital Puerta de Hierro de Madrid debido a un empeoramiento de su salud mental, la peluquera se enfrenta ahora a una cita judicial y a un nuevo embargo de Hacienda. Después de abandonar el centro médico en el que fue ingresada por un brote psicótico, tras las declaraciones de Rocío Carrasco en su docuserie, la estilista retomaba su vida. Su familia, su centro de belleza y su nueva boutique de ropa son lo que copan su día a día. Pero también tiene otros compromisos marcados en su agenda. La primera con Belén Rodríguez. Las dos tenían una cita en los juzgados para celebrar un acto de conciliación que evitase llevarlas a juicio.

Mientras que la colaboradora de televisión acudió acompañada de su abogado, Raquel prefirió delegar la responsabilidad en su representante legal. No ha habido acuerdo, ni parece que vaya a haberlo, según las palabras del letrado de Belén Rodríguez. Por su parte, la peluquera no ha querido pronunciarse al respecto. El mismo día del acto de conciliación se dejaba ver junto a su hijo asistiendo a su puesto de trabajo.

Aunque no se saben los motivos exactos por los que ambas están inmersas en asuntos judiciales, lo cierto es que semanas después del estreno de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, Raquel hacía uso de sus redes sociales para arremeter contra Belén. “Me parece tan injusto que a cierta persona se le permita estar sentada en un programa de televisión como ‘la innombrable’, que no se merece ni que diga su nombre”, comenzaba diciendo.

“Está denunciada por mí, como mucha gente sabe, porque un día se permitió el lujo supuestamente de dar a entender que no había que hacerme caso, porque estaba mal de la cabeza, o me había dedicado a otro tipo de trabajo que no era la belleza”, continuaba en su mensaje. La enemistad entre ellas no es algo que haya surgido a raíz del estreno del documental de la hija de Rocío Jurado. Las dos han coincidido en diferentes platós de televisión y los enfrentamientos entre ambas han sido sonados.

Un nuevo embargo

Recientemente se conocía que Raquel Mosquera ha puesto en venta su impresionante casa de la sierra madrileña, debido a las deudas que tiene. Un movimiento que parece responder al objetivo de dar carpetazo a sus serios problemas económicos. La revista ‘Lecturas’ publica que, sobre el chalet en el que reside con su familia y que adquirió en 2002, pesan dos embargos administrativos. Uno del 2016 a favor de Hacienda para responder por 5.111,42 euros, y el último de este mismo año, que probablemente sea el que ha hecho que decida vender su domicilio. En febrero, la Agencia Tributaria anotaba un gravamen preventivo por el que le reclama 11.911,02 euros.

La casa, una construcción de 213,37 metros cuadrados sobre una parcela de 654,55, se vende por 499.500 euros. Sobre ella pesa una hipoteca -ampliada en 2013- por valor de 270.455 euros cuyo vencimiento está fechado en el año 2044.

Pero además, es administradora única de Carrasco y Mosquera, S.L. cuya situación tampoco es halagüeña. En las cuentas de 2019 se ve que las pérdidas ascendieron a 52.641,60 euros, y además sobre ella también pesan varias deudas con el Ayuntamiento de Galapagar donde está situada la casa. Si consigue deshacerse de ella, Raquel evitaría ir a la quiebra.