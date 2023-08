Rafa Nadal enseña sus mejores golpes a Sebastián Yatra tras el reto de Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz retó a Sebastián Yatra a disputar un partido juntos en el US Open de Estados Unidos y el cantante colombiano descolgó el teléfono para buscarse el mejor profesor posible: Rafa Nadal. Este trío de ases ha juntado sus caminos de manera inesperada, después de que el tenista murciano sedujera a su amigo Yatra para cantar durante el Grand Slam que arranca dentro de unos días. La cita volverá a reunir a los mejores jugadores del circuito en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en Flushing Meadows–Corona Park of Queens en la ciudad de Nueva York.

La Academia del tenista de Manacor ha hecho un original vídeo en el que se explica la historia con todo lujo de detalle. «El mejor jugador de todos los tiempos, vamos a ver cómo es de entrenador», dice el intérprete de Vagabundo. Para ello, Yatra viajó hasta las majestuosas instalaciones que el tenista tiene en su localidad natal, en las que forma a las promesas del futuro. Allí recibió una serie de consejos y nociones básicas sobre los golpes más usados en el tenis. Claro que, ejecutarlos como Rafa Nadal ya es otra historia.

Durante todo el vídeo se ve la buena predisposición tanto de alumno como profesor en una lección práctica y táctica en la que no faltaron las risas, el buen rollo y la energía positiva de dos auténticas estrellas del tenis y de la canción. ¿Será capaz de plantarle cara al número 1 del mundo- Carlos Alcaraz- o tendrá que conformarse con actuar ante el público del US Open? Pronto saldremos de dudas.

El verano más diferente de Rafa Nadal

Rafa Nadal está viviendo unos meses de verano muy atípicos. En cualquier otro año de su carrera habría estado jugando el torneo de Wimbledon en Londres o preparándose para arrancar la temporada de pista dura. Sin embargo, una inoportuna y dolorosa lesión dio al traste con su idea. El pasado 24 de mayo anunciaba que se retiraba del tenis hasta 2024. Volverá cuando consiga dejar atrás todas sus dolencias para poder así dejar el tenis de manera definitiva pero también como merece una leyenda como él. No en vano, hablamos del que para muchos está considerado mejor deportista de la historia de nuestro país.

Ante la falta de competición, Rafa Nadal ha optado por dedicarle a su familia todo el tiempo que todos estos años atrás no ha podido. Así, la mayor parte del verano ha estado junto a Mery Perelló y su recién nacido, disfrutando de lugares como Grecia.

Además, en las últimas semanas ha salido a la palestra un rumor que vinculaba al mallorquín como hipotético futuro presidente del Real Madrid cuando Florentino Pérez deje el cargo. El mandatario blanco bendijo a su relevo porque reúne los valores de la entidad, pero Rafa no se ha pronunciado acerca de esta posibilidad. En cambio, sí que dejó la puerta abierta hace unos años: «Claro que me gustaría, por qué no, pero de ahí a que lo sea… creo que no va a ser. No creo que el Real Madrid me necesite, pero nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro».