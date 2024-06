Rafa Nadal podría retomar una bonita tradición para celebrar su 39 cumpleaños

Rafa Nadal está a punto de cumplir 38 años y va a celebrarlo de una forma especial. Sus múltiples compromisos profesionales le han impedido pasar esta fecha en Manacor, su tierra natal, en numerosas ocasiones, pero 2024 será distinto. El tenista disfrutará de su día especial en Mallorca junto a su entorno más cercano. Desde que fue padre se ha focalizado en su trayectoria personal. Cuenta con el apoyo de su mujer, la discreta Mery Perello, y su matrimonio atraviesa un momento fantástico, así que todo son alegrías.

Antes de convertirse en un deportista de élite, Rafa Nadal celebraba su cumpleaños en Mallorca. Era una tradición que nunca faltaba. El problema es que según fue creciendo en el terreno profesional tuvo que renunciar a ciertas cosas. Por ejemplo, el año pasado estuvo en Barcelona recuperándose de una lesión y no pudo viajar a la isla.

El alemán Alexander Zverev ha eliminado a Rafa Nadal del Roland Garros, pero el tenista ha asumido la derrota y se ha propuesto seguir adelante. Después del partido dio unas declaraciones y aseguró: «Ahora me tomaré unos días de vacaciones para estar con la familia y después hablar con mi equipo. No sé qué va a pasar en los próximos meses, pero mi mentalidad está centrada hasta los Juegos Olímpicos».

Rafa Nadal, durante un evento en Francia. (Foto: Gtres)

Este periodo de descanso coincide con su cumpleaños, por eso puede retomar la costumbre que tenía antes de convertirse en un mito.

El lado más personal de Rafa Nadal

Rafa Nadal se casó con Mery Perelló, una boda a la que acudió su amigo Juan Carlos I. El deportista siempre ha intentado pasar inadvertido, pero es imposible hablar de él en ciertas situaciones, como por ejemplo cuando salió a la luz el embarazo de su mujer. Nadal ya es padre y desde que tiene a su bebé en brazos hay cosas que están cambiando.

El tenista Rafa Nadal, con su mujer. (Foto: Gtres)

El periodista Jaume Pujol-Galceran ha confirmado en El Periódico que Nadal pasará su cumpleaños en Manacor por primera vez en mucho tiempo, donde tiene fijada su residencia. Hay que recordar que su mansión está situada en Porto Cristo. La compro en 2019 y el deportista adaptó todas las estancias a sus necesidades y a las de su familia.

La casa de Rafa está diseñada por el arquitecto Tomeu Esteva, hijo del aparejador Antoni Esteva. El terreno tiene 4.000 metros cuadrados y el inmueble está dividido en cuatro alturas. Entre otras cosas, hay un gimnasio, una piscina, acceso a la playa y unas zonas ajardinadas de gran tamaño.

La otra pasión del tenista

Es evidente que el tenis ocupa un papel especial en su vida, pero no es el único deporte que sedujo a Rafa Nadal. Tal y como ha relatado en su biografía, cuando era pequeño también se sentía atraído por el fútbol, pero su tío era entrenador de un club y le animó a probar suerte como tenista.

Rafa Nadal, tras un partido en Madrid. (Foto: Gtres)

«Empecé a jugar al tenis cuando tenía cuatro años. Vivíamos entonces en un piso que quedaba enfrente del club de tenis de la ciudad y sólo tenía que cruzar la calle para entrenar con mi tío Toni, el entrenador del centro», relata en Rafa, mi historia.

«Un día me integré en un grupo de media docena de chavales a los que entrenaba Toni y me gustó desde el principio. Yo por entonces estaba loco por el fútbol, jugaba en la calle con los amigos en todos los ratos libres que me dejaban mis padres y me divertía con cualquier deporte en el que hubiera una pelota de por medio».

Ha pasado mucho tiempo desde este momento. Hoy Rafa es mucho más que un tenista, es una fuente de inspiración para todos aquellos que quieren ser deportistas profesionales, por eso su legado es tan importante.