¿Quién es Inés de Robles? La joven tiktoker ‘amiga’ de Casillas que arrasa con su estilo vintage

Iker Casillas ha vuelto a ser noticia. Su nombre, cuando aparece en las redes sociales, genera una avalancha de likes, comentarios y, por supuesto, una viralidad instantánea. No importa lo remoto del lugar en el que te encuentres; su presencia en un vídeo es suficiente para captar la atención a nivel global. No obstante, en esta ocasión, el ex portero del Real Madrid no está solo en su última publicación de Instagram. Junto a él, una joven que, para sorpresa de muchos, ha logrado desviar las miradas, acaparando más atención que el propio Casillas.