El Puma rompe su silencio tras ser expulsado de un avión: "El capitán me gritó muy fuerte"

El cantante José Luis Rodríguez, popularmente conocido como El Puma, ha protagonizado un altercado en un vuelo desde Ecuador hasta Miami. Tal y como él mismo ha contado, todo empezó por su equipaje de mano, una pequeña maleta donde guarda sus medicamentos. Necesita tenerlos cerca por si tiene algún problema y una azafata le pidió que los colocase lejos de su asiento porque no había espacio. Él le explicó la situación e intentó que la profesional cambiase de postura, pero no consiguió. Además, esta última llamó al capitán, le contó lo sucedido el artista acabó expulsado del avión.

El Puma tiene 82 años y en 2017 se sometió a un trasplante de pulmón. Por ese motivo, siempre siguiendo su relato, necesita tener controlado sus medicamentos. Asegura que en cualquier momento puede tener una «bajada de tensión» o cualquier anomalía, de ahí que siempre viaje acompañado de sus medicinas. La cuestión es que las azafatas del último vuelo que ha cogido le situaron en primera fila y no le dieron opción a cambiarse. Después del conflicto, ha decidido contarlo todo a través de su cuenta de Instagram, donde acumula 512.000 seguidores. Ha asegurado que «el capitán me gritó muy fuerte» y ha dado detalles del altercado.

El Puma rompe su silencio

El Puma en un concierto. (Foto: Gtres)

Después de un concierto en Quito (Ecuador), hizo las maletas y se trasladó al aeropuerto para regresar a su residencia de Miami. Afirma que «estaba cansado» porque el espectáculo había terminado tarde y el puente aéreo salía pronto, pero no pensaba que iba a tener ningún problema porque ya ha viajado muchas veces con la misma empresa. «Es una línea en la cual vuelo desde hace 61 años (…) siempre la elijo por todas las conexiones que tiene, pero me ha sucedido algo que jamás en la vida pensé que me iba a suceder», ha empezado diciendo.

«Siempre he sido puntual, estuve ahí desde muy temprano. Viajo con un bolso donde llevo medicinas, como mucha otra gente, hay millones de personas trasplantadas. La gente cree que es otra cosa, pero no, son medicinas», continúa. «Llega el jefe de cabina de los asistentes de vuelo y me dice que no puede estar abajo, que no puede permanecer ahí. Le digo: Es que es preciso esto porque tengo medicinas ahí. Me pasa cualquier cosa, subir de presión, bajar de presión. Total que accedo, por supuesto, y le doy el bolso para que lo ponga arriba».

El problema es que, después de la mencionada conversación, El Puma dijo que lo que había pasado era «una pendejada». La azafata le escuchó y, según el artista, le trasladó una versión manipulada al capitán, quien se acercó a él para pedirle que abandonase el avión.

El artista está «dolido»

El Puma en un concierto. (Foto: Gtres)

El Puma asegura que intentó por todos los medios que el capitán le dejase quedarse, pues para él era un trastorno coger otro vuelo. Acababa de salir de un concierto, apenas había dormido y necesitaba descansar, pero, siempre siguiendo su relato, sus explicaciones cayeron en saco roto.

«Le pedí disculpas a ambos: Por favor, le ruego que me disculpen si en algo falté, si en algo lo ofendí. Tres veces pedí disculpas. Me humillé y le digo: ‘Créame que me están haciendo mucho daño si me hacen esto. Estoy sin dormir, muy cansado, no me siento bien, me van a hacer un daño muy fuerte». Estas palabras no surtieron efecto. «El capitán gritó muy fuerte que me saliera del avión (…) Me echaron realmente como un delincuente. Me sentí humillado», concluye.