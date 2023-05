Malas noticias para Enrique Iglesias (48). El hijo del truhán y señor de España se ha visto obligado a cancelar su último concierto en México por motivos de salud. Enrique tenía previsto para la noche de este sábado actuar en el país de América del Norte, con motivo de la celebración durante todo el fin de semana, de la segunda edición del Festival Tecate Emblema, que tiene lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México. Sin embargo, finalmente no ha sido así.

Ha sido el propio cantante quien a través de sus redes social, donde reúne a cerca de doce millones de seguidores, ha comunicado la fatal noticia. «Queridos fans, muy a mi pesar me será imposible presentarme en el show de México esta noche», ha comenzado diciendo.

«Tengo neumonía y los doctores me han aconsejado reposo absoluto y prohibido subirme al avión. Estoy francamente triste por lo que significa la cancelación de este show en un país que me ha dado tanto. Espero recuperarme pronto y poder volver a estar con ustedes en plena forma muy pronto. Les pido mil disculpas y les mando un fuerte abrazo a todos mis fans», concluye.

Por su parte, la organización del festival también ha emitido un comunicado detallando que todos los afectados por esta cancelación podrán solicitar el reembolso de la entrada al concierto del español, o, si lo prefieren, cambiar el ticket para disfrutar de otro de los artistas que tienen prevista su actuación en el festival. «Como lamentablemente dio a conocer Enrique Iglesias en sus redes sociales, a pesar de todos los esfuerzos realizados, por estricta indicación médica no podrá salir al escenario del Tecate Emblema debido a que presenta un cuadro de neumonía. De ahí que tanto Enrique como quienes organizamos el festival confiamos en la comprensión de los fans ante esta inesperada situación. Los fans que tienen boletos individuales para este sábado, podrán elegir entre asistir al festival hoy o mañana domingo. Si deciden no utilizar sus boletos y desean su reembolso, podrán hacerlo».

Enrique era el cantante que encabezada el cartel de esta cita junto a otros rostros conocidos del panorama musical nacional e internacional, como Robbie Williams, Alizzz, Bruses, Bresh, Clubz, Donova, Las Villa, Belinda, Pabllo Vittar, Emilia, Lasso, Moenia, The Chainsmokers, Camilo, Becky G, Black Eyed Peas, Bizarrap, Onerepublic, Niki, Melanie C, The Driver Era, León Leiden, Michelle Maciel, Sofia Thompson o María Zahara Gordillo Campos, más conocida simplemente como Zahara.

