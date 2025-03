Sara Carbonero ha compartido en sus redes sociales un emotivo mensaje tras el fallecimiento de su abuela, Máxima Salazar, cariñosamente conocida como Maxi, quien había celebrado su centésimo cumpleaños apenas unos días antes. En su publicación, Sara ha expresado la profunda tristeza que siente por la pérdida de su abuela, a quien describe como su «guía, faro y ángel de la guarda». La periodista ha recordado con cariño la reciente celebración de su centenario, una reunión familiar llena de amor y alegría, sin imaginar que sería la última vez que estarían todos juntos. «Te digo que si hubiese sabido que ese sería el último abrazo, no te habría soltado. Guardaremos como un tesoro cada palabra, cada mirada, cada aplauso y tu cara de emoción al soplar las velas rodeada de tus hijos, nietos y bisnietos. Dos días después, ya no estás físicamente con nosotros. Te estabas despidiendo de todos nosotros y no lo sabíamos», ha escrito, lamentando no haber aprovechado más ese último abrazo.

Carbonero ha destacado la serenidad con la que su abuela vivió sus últimos momentos, «sin hacer ruido, sin quejas, entre susurros y diciendo te quieros». Esta despedida tranquila y llena de amor refleja la esencia de Maxi, una mujer que, según su nieta, siempre fue un ejemplo de bondad y generosidad. La periodista también ha compartido una fotografía de unas rosas blancas, símbolo de pureza y agradecimiento, en homenaje a su abuela. Esta imagen la ha acompañado de sus sentidas palabras, en las que promete que la familia siempre recordará cada momento compartido con Maxi: «Te vamos a extrañar siempre, siempre. Serás irremplazable y cómo duele», dice.

La pérdida de su abuela ha sido un golpe duro para Sara, quien siempre ha mostrado una estrecha relación con su familia. A pesar del dolor, la natural de Corral de Almaguer, en Toledo, ha encontrado consuelo en los recuerdos y en el legado de amor que Maxi ha dejado en cada uno de sus seres queridos. La periodista ha concluído su mensaje con una frase que resume el sentimiento de unión familiar: «Te imagino en un lugar de paz con un libro en la mano, con el abuelo recibiéndote con los brazos abiertos y pendiente de cómo va todo por aquí abajo. Vuela alto, abuelita. Cuídanos desde donde estés porfa porque te vamos a seguir necesitando. Mucho. Vivirás siempre en mí, somos una. Sólo muere lo que se olvida».