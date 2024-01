Primeras palabras de Pablo Urdangarin tras la confirmación del divorcio de sus padres

La crónica social de nuestro país se ha hecho eco, este miércoles, de la firma de divorcio de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, después de dos años separados. Según ha trascendido, el procedimiento se llevó a cabo a finales de diciembre, días antes de que doña Cistina viajara a Abu Dabi para asistir al ochenta y seis cumpleaños del Rey Juan Carlos I; en Barcelona, ante notario, y cumpliendo los requisitos exigidos por el Código Civil. Doña Cristina e Iñaki, además de la documentación requerida, tuvieron que presentar el convenio regulador, cuyo contenido mínimo está señalado en el artículo 90 del Código Civil y se incluye en la escritura de divorcio.

La ex pareja estuvo asistida por su abogado de familia, no así por sus hijos en común -Juan, Pablo, Miguel e Irene-, quienes tuvieron que prestar, no obstante, consentimiento respecto a las medidas tomadas que afectan a sus vidas, a través de un apoderado. Finalmente, Iñaki Urdangarin no recibirá pensión alguna de parte de la Infanta, como se sopesó en un primer momento. En cambio, cada uno aportará una cifra para la manutención de los cuatro hijos que tienen en común acorde con sus respectivos ingresos.

La Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en el interior de un coche / Gtres

Por el momento, ni la Infanta Cristina ni Iñaki Urdangarin se han pronunciado al respecto de esta noticia. Sí lo ha hecho, al contrario, aunque muy celoso de su intimidad y vida privada, Pablo Urdangarin. El más conocido de los hijos de los ex duques de Palma, que concilia su carrera deportiva como jugador del equipo de balonmano, Fraikin BM Granollers, con sus estudios de Sport Management, ha sido preguntado por este asunto a su llegada, hace escasas horas, a unos de sus entrenamientos de este deporte.

Visiblemente serio y cabizbajo, Pablo Urdangarin ha asegurado que se encuentra «bien», aunque sin ganas de hacer ningún comentario acerca del divorcio de sus padres. «No tengo nada que decir, gracias», ha dicho. Del mismo modo, el joven ha evitado pronunciarse acerca de la nueva vida que Iñaki Urdangarin habría comenzado junto a Ainhoa Armentia; pues tal como publica ¡Hola!, el ex deportista y su novia han alquilado un piso en Vitoria-Gasteiz, la capital de la comunidad autónoma del País Vasco. Concretamente, en la misma urbanización donde reside Claire Liebarert, la madre de Iñaki Urdangarin, de 88 años.»Ya está, no voy a decir nada», ha repetido Pablo.

Pablo Urdangarín por las calles de Barcelona / Gtres

Coincidiendo con el cincuenta y cuatro cumpleaños del ex duque de Palma, fue en enero de 2022 cuando veían la luz, cabe recordar, las imágenes de Iñaki Urdangarin dando un romántico paseo de la mano de su entonces compañera del bufete Imaz y Asociados, Ainhoa Armentia. Esto supuso el fin a su matrimonio con la Infanta Cristina, que ambos confirmaron mediante un escueto comunicado. «De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto. Dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean», anunció la pareja.