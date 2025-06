Primeras palabras de la nuera de Paloma Lago mientras la presentadora continúa escondida

El paradero de Paloma Lago desde que salió a la luz su denuncia contra Alfonso Villares, por un presunto delito sexual, es un auténtico misterio. Sin embargo, ha sido inevitable que personas cercanas de su círculo no se hayan pronunciado al respecto. Hace unas horas, Ana Obregón le mandaba un mensaje en riguroso directo comunicándole que tenía todo su apoyo y el de la familia García Obregón en este revuelo mediático que se había generado. Ahora, ha sido su nuera, Eugenia Gil, quien ha pronunciado sus primeras palabras sobre lo ocurrido.

«Entiendo que tenéis que hacer vuestro trabajo, pero de verdad, no voy a dar ninguna declaración», comenzaba a decir la joven por las calles de Madrid. Los reporteros insistían en saber su posicionamiento y Eugenia desvelaba que «apoyaba a su suegra» en todo. En cuanto a cómo se encontraba Javier, su marido, y la propia Paloma, la joven ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano. «No puedo decir nada más, de verdad», señalaba, respetando así el aislamiento de la presentadora. No obstante, antes de marcharse, Eugenia hacía hincapié en que tanto ella como su esposo «siempre serán un apoyo para ella».

Eugenia Gil en Madrid. (Foto: Gtres)

Eugenia y Javier se conocieron hace ocho años a través de unos amigos en común y, desde entonces, no se han vuelto a separar. El 1 de mayo de 2024 se dieron el «sí, quiero» en la iglesia de San Fermín de los Navarros, ubicada en pleno corazón del distrito de Chamberí, y aunque todavía no han dado el paso de formar una familia, lo cierto es que nunca han ocultado su deseo de ser padres. De hecho, en la revista del saludo, confesaron que eran muy religiosos y que tener hijos era un tema que «tenían muy presente».

Presenter and former model Paloma Lago with son Javier Garcia Obregon Lago and Paloma Lago, su hijo Javier y su nuera Eugenia Gil. (Foto: Gtres)

En esta misma entrevista, Eugenia habló como nunca sobre cómo era Paloma Lago de suegra y reconoció que tenía la suerte de «tener a la mejor». Resaltó que siempre les ayudaba en todo y que incluso en plena la mudanza, se había trasladado un mes y medio a su casa para estar al tanto de todo mientras ellos estaban de luna de miel. Es por ello por lo que, en estos complicados momentos, Eugenia no ha dudado en mostrarle todo su apoyo delante de las cámaras, dejando al descubierto, una vez más, el afecto y el cariño que siente hacia ella.