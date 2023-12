La pócima mágica de Raphael para desafiar a sus problemas de salud

Raphael se convirtió este lunes en el invitado estrella de El Hormiguero, el talk show de televisión producido por 7 y acción, en Antena 3, a los mandos de Pablo Motos. El cantante acudió al programa para presentar su último álbum: Victoria Tour Edition, que recoge y reedita las canciones de Victoria, el disco con el que triunfó en 2022, aunque en su versión estudio; además de tres temas a piano y voz. A razón de este álbum, que está producido por Pablo López, Raphael, es digno de mención aquí, ofreció un concierto el pasado fin de semana en el Wizink Center de Madrid, y reunió a cerca de doce mil personas.

El artista linarense lleva en el mundo de la música desde los cuatro años si bien su sueño era convertirse en actor. «Yo estaba en un coro de frailes, ahí empecé, y ahí estuve siete años. Luego quise ser actor, pero como ya se había corrido el bulo de que era cantante me querían para cantar. Pasé la prueba y me dieron un carnet de artista de teatro, circo y variedades para poder dedicarme a la música. Me examiné para artista de teatro, circo y variedades. Ahora es más fácil», comenzó diciendo para explicar después que con su tercera película, Digan lo que digan, saltó a la fama en ni más ni menos que la Unión Soviética. «Conmigo la Unión Soviética fue algo tremendo. Tengo unos recuerdos de allí impresionantes», dijo.

Raphael en ‘El Hormiguero’ / Antena 3

Pero al margen de su trayectoria musical, el artista contó en qué momento vital se encuentra y repasó los últimos acontecimientos que han marcado su vida privada. En especial, sobre su buen estado de salud después de que el pasado mes de agosto las alarmas sobre un posible empeoramiento de Raphael volvieran a sonar con fuerza después de que el cantante anunciara que suspendía varios conciertos por un constipado. «Querido público, esta mañana he visitado a mi otorrino nuevamente. Tras su exploración, el diagnóstico concluye en una inflamación de las vías respiratorias superiores causada por el catarro que arrastro desde la última semana», señaló en un comunicado. «Estoy muy bien, todo controlado. Es lo que tiene cuando un cantante se resfría. Yo tardé cinco días en recuperarme. Las corrientes de aire en verano son complicadas», aseguró.

Asimismo, Raphael desveló la que es para la pócima mágica para mantener su voz intacta. Y también su pelo. «No fumes, no bebas, no trasnoches y sobre todo cuídense a partir de las 22h de la noche. El relente de la noche es mortal. Está hecha a base de agua, bicarbonato, glicerina líquida y limón. Solo para hacer gárgaras. Es muy bueno, pero tienes que estar muy mal», dijo. «Hay naturalezas y naturalezas, es una cosa de genética, me parezco mucho a mi madre. No hago nada, lavármelo dos veces por semana», admitió en cuanto a su peinado.

Raphael en ‘El Hormiguero’ / Antena 3

Con todo, el marido de Natalia Figueroa está en uno de sus mejores momentos y se niega a bajar de los escenarios porque todavía tiene mucho que dar y lo cierto es que sus seguidores no tolerarían tal atrevimiento. Ha conseguido algo muy importante: que su talento pase de generación en generación. Al igual que su música. «El público es soberano. Yo las quito, las extraño, y las vuelvo a meter», dijo sobre sus canciones antes de comentar cómo se gestaron algunos de sus mayores éxitos. «Una canción normal, de repente se convierte en una de las más escuchadas en todo el mundo y es el público el que lo hace», concluyó.

Esta no es la primera vez que Raphael visita el plató de El Hormiguero. De hecho, el pasado año, el artista se proclamó invitada del selecto Club Platino del programa tras acudir al espacio en más de diez ocasiones. Entonces, Pablo Motos le reveló a Raphael que ya contaba con todos los privilegios que supone pertenecer a dicho grupo de famosos: entrada en el plató en coche de lujo, la silla plateada, taza con mención especial, la tarjeta del Club Platino y un vídeo del recordatorio de sus mejores momentos en el espacio.