Las curiosas peticiones que hacen los artistas para sus camerinos

Todo artista tiene sus peticiones antes de subirse a un escenario, pero las de algunos de ellos son muy curiosas. Antes de cantar ante miles de personas, los músicos se preparan durante horas en sus camerinos, convirtiéndose así en el lugar sagrado para ellos. En Look hemos querido hacer un repaso de todas las exigencias que han hecho algunos artistas antes de salir a darlo todo en su concierto.

Beyoncé se encuentra inmersa en su gira más taquillera de la historia, The Renaissance World Tour. Durante los más de cuarenta conciertos que ha llevado a cabo este año, la diva del pop ha necesitado toda clase de comodidades para prepararse para sus actuaciones. La cantante estadounidense, en algunas ciudades, ha realizado la petición de tener no un único camerino, sino tres salas distintas: uno de ellos dónde se arregla su melena; otro para maquillarse y vestirse; y, por último, otro dónde pueda relajarse con su familia y amigos antes de salir. Además, en su cuarto de baño no puede faltar papel higiénico de seda rojo.

Rosalía, por su parte, ha dado por finalizado su Motomami Tour, una gira que ha rodado por todo el mundo. Al ritmo de Bizcochito, la artista catalana ha tenido algunas peticiones un tanto curiosas: toallas de colores, unas zapatillas de estar por casa, una raíz de jengibre, chocolate negro salado, fruta fresca, refrescos con sales y anacardos. Algo que no sorprende demasiado, debido a la quema de calorías que esta hace con sus increíbles coreografías en el escenario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Madonna, un icono mundial, tiene multitud de extrañas exigencias cuando se trata de su camerino. Con la finalidad de alejar los espíritus que puedan traerle malas energías y hagan que no le salga bien su show, la reina del pop siempre pide una docena de rosas con el tallo cortado a 6 centímetros y velas blancas para que la protejan. También, los asientos de los inodoros tienen que ser removibles, para que cada vez que vaya al baño, sea cambiado. Siendo una de las mujeres más famosas del mundo, siempre tiene que ir acompañada de un séquito de 30 guardaespaldas.

Madonna / Gtres

Otro de los casos más significativos es el de Adele. Antes de alejarse del foco mediático seis años, durante una de sus giras más exitosas en 2011, se hicieron públicas las exigencias que la artista hacía para acomodar su camerino. En relación con la comida, la cantante pedía una bandeja de sándwiches recién hechos y empaquetados individualmente (ninguno debe llevar tomate, vinagre, chile o cítricos), dos botellas de vino tinto, golosinas y cerveza que no sea estadunidense.

Shakira, la artista que ha enamorado al mundo con sus movimientos de cadera, mostró a sus seguidores cómo era su camerino en 2018. A pesar de los años, la de Barranquilla sigue manteniendo las mismas costumbres: una camilla para masajes, una mesa para recibir visitas, comida sana, mucha agua e incluso una gran mesa con golosinas, por si la acompañan sus hijos.

Shakira / Gtres

«Me he vuelto un sibarita» relataba Omar Montes en el programa de Pablo Motos, respecto a la pregunta de qué había en su camerino. A pesar de ello, las dos únicas cosas imprescindibles para el cantante son: conguitos blancos y jamón serrano.

Malú, sin embargo, lleva casi media vida recorriendo los camerinos de todo el mundo. Una pasión por la música que viene de familia y por lo que comenzó a subirse a los escenarios a una edad muy temprana. Desde joven, la artista ha tenido una excepción muy curiosa: no puede haber nada de color amarillo en la sala. La sobrina de Paco de Lucía tiene un fuerte rechazo por este color, ya que afirma que le trae mala suerte.

Y recientemente, Manuel Carrasco ha publicado en sus redes sociales un carrusel de imágenes en las que muestra a sus seguidores sus indispensables antes de salir a un concierto. El cantante está triunfando por España con su gira Corazón y Flecha 2023 y para darlo todo en sus conciertos, solo necesita: unas botas negras, muchos anillos, collares, pendientes y anillos.