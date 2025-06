Perico Durán ha roto su silencio tras poner fin a su relación con Lara Álvarez. A finales del pasado año, salió a la luz que la presentadora estaba enamorada de nuevo. Sin embargo, no se trataba de un rostro anónimo, si no de un piloto muy conocido en redes sociales que se hizo viral por sus vídeos hablando de aviación. A diferencia de otras ocasiones en las que la comunicadora ha sido captada con un hombre, en esta ocasión la ex presentadora de Supervivientes decidió gritar su amor a los cuatro vientos y compartir imágenes de su viaje juntos a París, cargado de un gran significado.

Poco tiempo después de sus primeras fotos en las revistas del papel couché, fue el propio Perico el que compartió un sorprendente detalle de su relación y es que esta era su segunda oportunidad. A través de un carrete de imágenes en Roma, el piloto de Iberia compartió que tuvieron una historia de amor 13 años antes: «Algunas historias están escritas para no terminar».

Sin embargo, en esta reconciliación una década después tampoco ha funcionado lo suyo y fue la propia Lara la que comunicó a los medios que habían roto su relación. «Estoy en un buen momento, pero te digo la verdad, creo que también ese momento de normalizar que el amor consciente, el amor consciente no es fácil. A excepción de ese compañero de viaje o ese proyecto de vida que quieras construir con alguien, eliges desde otra posición. Las relaciones van y vienen. No es lo mismo mi etapa ahora con 39 años que cuando tenía 19. Y creo que muchas veces también cuando te das cuenta de que no puedes aportar ni recibir de la otra persona lo que esperas, un acto de amor también enorme es dejar ir. Con todo el deseo positivo, pero creo que esa es una muestra de amor que no se tiene en cuenta y que creo que también es necesario implantar en la gente, que no pasa nada, las relaciones van y vienen, yo creo que lo único que puede ser un fracaso es quedarte donde no eres feliz y donde no haces feliz», dijo la periodista.

La versión de Perico Durán

Ahora ha sido Perico Durán el que ha roto su silencio. Aunque el piloto está completamente volcado en su profesión, ahora ha acudido al programa de radio de Alberto Herrera en donde se ha pronunciado sobre su ruptura. El hijo de Carlos Herrera, que desde hace un tiempo lleva los mandados de magazín de la Cadena COPE, ha entrevistado al ex de Lara, que ha sido muy sincero en su respuesta: «En el fondo una relación en la que todo ha sido bonito desde el principio hasta el final en dos personas que se han respetado siempre al cien por cien y que hemos luchado por la relación cuando las cosas no han empezado a no ir como se quería… No teníamos las herramientas para llevar la relación hacia donde habíamos soñado, con el mismo amor, cariño y respeto, hemos decidido poner fin a la relación. Nunca ha habido una mentira ni una palabra más alta que otra. Jamás puede ser un fracaso, es un triunfo del amor sano. Me da pena esta ruptura, pero estoy en el mejor momento de mi vida. Dijimos de no hablarnos porque es difícil. Lo estamos haciendo el uno por el otro».