Pedro Trapote, arropado por amigos y familiares en el funeral de su hijo

La madrileña iglesia de San Ginés se ha vestido este jueves de luto para despedir a Pedro Trapote, hijo del empresario del mismo nombre, fallecido el pasado 27 de abril en Sevilla de manera repentina. Una cita muy triste en la que su padre ha estado arropado por numerosos familiares y amigos, que como ya hicieron durante el tanatorio estuvieron a su lado y dijeron adiós al ganadero. En esta ocasión, todos ellos se han trasladado hasta la iglesia, ubicada en pleno centro de la capital, muy cerca de la sala Joy Eslava, para ser testigos de una ceremonia religiosa con la que se le ha homenajeado.

Uno de los primeros en llegar ha sido el propio Pedro Trapote, que una vez más ha estado acompañado por su mujer, Begoña García-Vaquero, quien no se ha separado en ningún momento desde la trágica muerte de su hijo. También han estado el hermano de Pedro, Sergio, y sus dos hijos, fruto de su matrimonio con Diana Dominguín Suárez.

El expresidente del Gobierno Felipe González y su mujer, Mar García-Vaquero, hermana de Begoña, han sido otros de los asistentes. También se han visto numerosos rostros del mundo de toro, pues por su profesión de ganadero Pedro Trapote conocía a gran cantidad de diestros. Entre ellos, Miguel Abellán, José Tomas o Cayetana Rivera, hija de Francisco Rivera y Cayetano Martínez de Irujo. Además, la joven se ha encontrado en la iglesia con su tío Fernando Martínez de Irujo, otro de los asistentes.

Pero la larga lista no ha terminado ahí, Trapote era un hombre muy querido y así se ha hecho notar. Patricia Cerezo, Paloma Barrientos, Fiona Ferrer, el hostelero Lucio, conocido por el restaurante que lleva su nombre, o Juan Palacios, dueño de Viceroy, Miguel Mas, Tomás Terry, Pilar González de Gregorio, Cuqui Font, Marili Coll, o la socialité Carmen Lomana, entre otros. Todos ellos han ocupado los bancos de la iglesia de San Ginés, que ha sido testigo de lo muy querido que era Pedro Trapote.

«Es un día muy triste y estamos todos recordando a Pedro, que era un ser… Ha sido de las personas, si no la que más, la más maravillosa que he conocido dentro y fuera del mundo del toro. Su familia siempre ha apoyado mucho a este mundo. Es muy furo porque se le va a echar mucho de menos, no nos ha dado tiempo a despedirnos a los amigos, que éramos muchos. Va a ser una persona a la que se le va a echar mucho de menos», ha dicho Miguel Abellán antes de entrar a la misa.

Pedro Trapote falleció en la finca ‘La majadillas’, ubicada en Sevilla, donde vivía desde hacía un tiempo junto a su novia, Beatriz, sobrina de Nati Abascal. Según ha publicado ‘¡Hola!’, el ganadero se habría encontrado mal y se habría ido a descansar a su habitación, donde fue encontrado ya sin vida. Tras conocerse la noticia, su entorno confirmaba que no se conocían las causas exactas de la muerte, pero que se barajaba la posibilidad de un infarto.