Pedro Piqueras en pijama dando de comer a sus gallinas: la imagen que nunca imaginaron los espectadores

Pedro Piqueras lleva ya un tiempo disfrutando de la tranquilidad que ofrece la vida cuando uno pone punto final a su etapa laboral como presentador de informativos. A sus 70 años, el veterano comunicador se encuentra en un nuevo punto y aunque no se ha desvinculado del todo de su profesión -de hecho, sigue muy activo-, sí que puede mantener una rutina más relajada, en la que las colaboraciones en medios, la escritura y otros proyectos ocupan parte de su tiempo.

Acostumbrados a verle a través de la pantalla, con el rostro normalmente serio y transmitiendo con rigor las noticias del día a día, una de las últimas publicaciones que ha compartido a través de las redes sociales ha llamado mucho la atención. Por peculiar, insólita y curiosa, y porque muestra una imagen de Pedro Piqueras que probablemente sólo había visto hasta ahora su círculo más íntimo.

Pedro Piqueras con sus gallinas. (Foto: Redes sociales)

El periodista ha compartido un vídeo en el que se le ve vestido con unos pantalones de cuadros de pijama, una camiseta de manga larga azul, calcetines y una especie de pantuflas de color gris. En el vídeo, publicado en los stories de su perfil oficial, Pedro Piqueras lleva una bandeja con comida y a su alrededor está un grupo de gallinas que esperan con mucho interés a que la deposite en el suelo para lanzarse hacia ella.

Infancia entre gallinas

Aunque el vídeo ha llamado la atención porque ofrece una imagen diferente del periodista, lo cierto es que para él estar rodeado de gallinas no es una forma de relajarse ahora que su actividad laboral es menos intensa, sino que se trata de algo a lo que está acostumbrado desde que era pequeño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pedro Piqueras (@pedropiquerastv)

Según él mismo contó en Planeta Calleja, creció en el extrarradio de la ciudad de Albacete, en una casa que tenía gallinero: «Detrás de mi casa solamente había huertas. Teníamos gallinas y un cerdo», reveló el periodista en el citado programa. De hecho, en la actualidad vive en la sierra madrileña, en una casa con una gran parcela que, según él mismo contó en una entrevista a Elle, descubrió por casualidad mientras practicaba running. «Me fui alejando de la gran urbe y hoy en día me siento francamente cómodo. Ya saqué provecho de la ciudad todo lo que uno podría desear en cuanto a cines, teatros, copas y vida nocturna, y en estos momentos quiero tranquilidad por encima de cualquier cosa», dijo.

Su padre, con quien mantenía una relación muy estrecha, regentaba una alpargatería en la que él mismo llegó a trabajar. No obstante, él quería que su vida profesional fuera por otro camino y ya en el colegio empezó a interesarse por la prensa. De hecho, en 1977 comenzó su carrera en los medios, con unas prácticas por la noche en RNE. Fue el inicio de una de las trayectorias más relevantes de las últimas décadas en el mundo de la comunicación.

Pedro Piqueras en la presentación de su libro. (Foto: Gtres)

Su último proyecto

A pesar de que lleva sin estar al frente de unos informativos desde hace ya casi dos años, Pedro Piqueras sigue centrado en otros temas. De sus iniciativas da detalles a través de las redes sociales, donde es muy activo. Por ejemplo, se acaba de saber que el periodista se ha puesto al frente de un nuevo videopódcast que pone el foco en la empresa familiar. Un proyecto que tiene el objetivo de profundizar en los retos que asumen las empresas familiares y acercar al público la faceta más humana de las personas que están detrás de ellas.