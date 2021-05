Nunca está de más escuchar hablar a Paz Padilla. Su locuacidad, facilidad para comunicarse y la manera en que lo hace y cómo reflexiona acerca de sus episodios vitales, hacen muy atractivas sus intervenciones. Su culmen ha sido el lanzamiento de ‘El Humor de mi Vida’, el libro con tintes autobiográficos en el que relata cómo ha sido la dura experiencia de perder a su madre y a su marido con tan solo cuatro meses de diferencia. Tras la promoción del mismo, la andaluza está visitando algunos medios de comunicación para ser entrevistada y este pasado miércoles ha sido el turno de su compañero y amigo, Bertín Osborne.

Paz ha sido entrevistada en ‘El Show de Bertín’, el programa del cantante en Canal Sur. Allí ha dado la enésima lección de vida sobre la aceptación de la muerte, un tema que a menudo es tabú en la sociedad que vivimos. También ha contado algunas anécdotas y detalles hasta ahora no contados y que la convierten en todo un referente a la hora de superar el dolor.

No se puede tener más arte, vitalidad y actitud optimista ante la vida que Paz Padilla. No se puede relatar de mejor manera los últimos días de la vida terrenal de la persona que amas que como lo hace ella. Adoro a esta señora. Me compraré su libro #elshowdebertín pic.twitter.com/bTb8Whxnjg — Luis M. Iglesias (@luismiglesias) May 5, 2021

Como era de esperar, el humor ha sido el protagonista absoluto de la charla. Antes de nada, ha contado una anécdota que le sucedió en el tanatorio con una amiga de su difunto esposo: «Yo sé que tu lo querías mucho (le dijo la mujer a lágrima viva), y la contesté ‘¿sabes lo que te digo?’ que tenía otra», ha dicho ante el estallido en carcajadas del presentador. La gaditana ha comenzado su discurso con fuerza ante un Bertín Osborne impresionado por la energía que irradia: «No hay que tener miedo a nada. Cuando hay humor pierdes el miedo (…) Si tienes amor no le tienes miedo a morir», ha comenzado diciendo.

La actriz de ‘La que se avecina’ ha desvelado que los problemas de salud de su marido comenzaron cuando falleció su madre: «Se muere mi madre y a los 4 meses se muere mi Antonio. Cuando estoy yo en el entierro de mi madre a mi Antonio le da un ataque epiléptico, le da un ataque y a partir de ahí comenzó ese proceso», ha contado.

Paz Padilla reconoce que es ese sentido del humor de que hace gala a menudo el que le ha valido para no hundirse ante la muerte de Juan Antonio Vidal. No lo ha perdido nunca y solo así, además de canalizando sus pensamientos en su libro, ha superado el duelo. Los colaboradores del programa, entre los que se encontraba Vicky Martín Berrocal, no han dudado en mostrar su admiración hacia Paz. La andaluza ha dejado a todos boquiabiertos con su entereza y el propio Bertín Osborne confesaba que «Es la mejor lección de vida y muerte que me han dado».