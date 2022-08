Paula Echevarría presume de nuevos tatuajes

Pocas más le puede pedir Paula Echevarría a la vida. Acaba de cumplir 45 años rodeada de las personas más importantes de su vida, está viviendo un verano de ensueño junto a Miguel Torres y sus dos hijos. Lo único que le ha puesto algo triste en los últimos tiempos ha sido el fallecimiento de Olivia Newton-John. Una pena que mostró en sus redes sociales adjuntando una foto de la malograda actriz de Grease.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche)

La asturiana ha hecho algunos cambios tras soplar las velas. Uno de ellos ha sido cambiar su foto de perfil en Instagram por esta que preside estas líneas. Una imagen que resalta su belleza desde todos los ángulos y en la que hay detalles que no pasan desapercibidos.

Quizá el más destacado sea el fino tatuaje que tiene hecho en su antebrazo izquierdo. Una palabra escrita con una tipografía que apenas permite leer su significado pero que no había mostrado hasta ahora. ¿Tendrá algo que ver con el nacimiento de su hijo junto a Miguel Torres?

Por otro lado, la de Candás dejó ver otro de los tatuajes que lleva en su cuerpo. Se trata del número 7, ubicado en la cara interior de su brazo derecho. Se desconoce el significado del mismo, aunque no es difícil imaginar que se trate de la fecha de su cumpleaños, el 7 de agosto, ya que sus hijos nacieron un 11 de abril y un 17 de agosto. Paula es una mujer que no olvida las fechas importantes y qué mejor manera de recordarlas que llevándolas tintadas.

Pero no ha sido ella la única en caer en la tentación. Miguel Torres le hizo toda una declaración de amor a su chica al tatuarse su nombre en el bíceps de su brazo, un poco más arriba que la fecha de nacimiento de su primer hijo. Es una manera de demostrar que el amor entre ellos no hace más que crecer y una buena prueba de ello fue la romántica felicitación que hizo a Paula Echevarría por su cumpleaños: «Feliz cumpleaños mi amor. Eres la alegría de nuestra vida y, por supuesto, la mejor mamá que podríamos tener. Hoy y siempre te mereces todo lo mejor por lo especial que eres con todos los que te conocemos. Te queremos mucho», a lo que a actriz respondía: «Gracias mi amor!!! Los 3 sois mi motor y mi vida! Mi familia! Os amo con locura!».

Lo cierto es que ambos han formado un tándem sentimental envidiable. Su relación no hace más que crecer a pasos agigantados. Qué lejos quedan aquellas citas furtivas en apartamentos del centro de Madrid. Hace años que dejaron de esconderse, dando rienda suelta a un amor que no tiene límites pero al que le podría faltar el broche de oro. Nos referimos al matrimonio. Sin embargo, parece que Paula Echevarría no está muy por la labor de dar ese paso de nuevo.