Paloma Lago ha reaparecido en medio de la polémica. La modelo asistió este miércoles, 14 de febrero a la fiesta de presentación de la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid, que se celebró en el Teatro Real. Además de posar en el photocall, Lago atendió a los medios allí presentes que no dudaron en preguntarle acerca del encontronazo que tuvo este pasado fin de semana con Emma García en pleno directo.

Paloma Lago se pronuncia sobre el conflicto con Emma García

Para entender el origen del conflicto entre Paloma y Emma nos remontamos al domingo, 4 de febrero, cuando Lago asistió en calidad de invitada al espacio Fiesta, de Telecinco. Durante su intervención, la presentadora y la modelo tuvieron varios encontronazos. Precisamente sobre esto se ha pronunciado en las últimas horas Paloma Lago.

No me gusta la actitud de Paloma Lago y debería respetar más a la presentadora y al programa que le ha invitado. #Fiesta4F pic.twitter.com/IfEj3CG9hO — 𝑅❀𝒸ío – UNA ZORRA DE POSTAL Nebulossista (@mohedanismo) February 4, 2024

«Lo que pasó con Emma García fue un malentendido, pero nada, ya pasamos página. Esas cosas a veces pasan, pero es un malentendido y ha quedado en nada y a seguir disfrutando y con la profesionalidad que nos ha caracterizado siempre a las dos», indicó, quitando hierro al asunto.

El conflicto de Emma García y Paloma Lago

Emma García presentó a Paloma como «uno de los rostros más populares de la televisión de los 90». Fue durante esta introducción donde García habló de su elegancia, de su relación con Javier García Obregón y la futura boda de su hijo. «¡Qué entrada más preciosa!», dijo ella al llegar al plató sin saber qué ocurriría instantes después, ya que su visita se vio empañada por la polémica.

Emma García a Paloma Lago » eres una irrespetuosa» pic.twitter.com/e9DViyct2Y — Jesús gzlez (@alfredogar55454) February 4, 2024

Después se emitió un vídeo en el que se recordó sus inicios en Mediaset y algunos detalles sobre su vida personal, como, por ejemplo, el desengaño que vivió con uno de sus ex novios, al que acusó de haberle estafado 140.000 euros. Al verse en esta situación, Paloma indicó que prefería no hablar de este asunto, interrumpiendo varias veces a los colaboradores y a la conductora del formato.

Además, también se dirigió a una persona que estaba detrás de las cámaras: «¿Quién es ella? Me dice algo aquella señora». Emma García respondió tajante: «Aquí la que te estoy preguntando soy yo. Si no te importa, deja a la directora o a quien sea». Por su parte, la entrevistada expresó: «No quería que te enfadaras». «No me enfado, me pongo seria. Te hemos invitado con toda la ilusión… Tengo muchas ganas de hablar, pero para un poco», añadió la vasca. El programa se fue a publicidad y cuando regresó a antena la tensión fue in crescendo. Lago llegó a hacer mención a la competencia, algo que no gustó a Emma. «Me estoy cabreando entre todos, de verdad. Entre que una no deja hablar… Por favor, ya», soltó García.

Antes de despedir a Paloma Lago, Emma dio su opinión: «Te voy a ser sincera, esperaba una entrevista con ganas y me has decepcionado». «Mira, hija, de verdad, eres una irrespetuosa. Cariño, de verdad… Es muy fuerte esto. Nos vamos, volvemos enseguida. Hasta ahora», sentenció.

Después de vivir este episodio en riguroso directo, Paloma no dudó en pronunciarse en su cuenta de Instagram, donde alegó que «hoy iba a Fiesta a una entrevista blanca para hablar sobre mi trayectoria profesional, mis proyectos presentes y futuros, y mi familia por el año tan bonito y tan ilusionante que tenemos por delante. Para ello, como suele ocurrir en estos casos, me hicieron una entrevista previa para tratar dichos contenidos».

«Mi sorpresa fue mayúscula cuando me empezaron a preguntar sobre un tema que absolutamente nada tenía que ver con lo acordado y del que yo jamás hubiera aceptado hablar en un plató. Faltar a la palabra no está bien. Eso es lo que ha pasado hoy en Fiesta, ni más ni menos», recalcó.