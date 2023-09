Novedades sobre el padre de Chenoa: qué se ha visto obligado hacer para subsistir

La relación de Chenoa con su padre biológico, José Carlos Corradini, ha llamado la atención de muchos porque este último se ha paseado por una infinidad de programas de televisión asegurando que su hija le había dado la espalda. La versión de la cantante es completamente distinta. Nunca ha tenido un contacto estrecho con él y no se siente en la obligación de ayudarle. Sin embargo, José Carlos insiste en que la futura presentadora de Operación Triunfo debería mandarle dinero, pues su situación es complicada y no puede seguir así.

En 2019 el tema se reactivó y el padre biológico de la cantante aprovechó para dar varias entrevistas. Aseguró que Chenoa no le había invitado a su boda y prometió que estaba muy dolido porque siempre había estado atento a todos sus movimientos. Fuentes cercanas aseguran que esto no es así. Supuestamente José Carlos Corradini se desentendió de la artista y únicamente se interesó con ella cuando descubrió que era famosa. José Carlos vive en Buenos Aires, por eso lleva tanto tiempo sin ver a su hija.

Chenoa en la presentación de ‘Operación Triunfo’ / Gtres

Antes de su boda con Miguel Ángel Sánchez Encinas, Chenoa aseguró que había emprendido acciones legales contra su padre porque ella nunca había hablado de su intimidad y él la estaba poniendo en riesgo. A partir de ese momento, José Carlos se dio cuenta de que su hija no estaba dispuesta a solidarizarse con su situación y endureció su discurso.

La última información sobre el padre de Chenoa

En una de sus entrevistas, José Carlos aseguró que estaba muy dolido con su hija porque la cantante se negaba a ayudarle, a pesar de que ella disfrutaba de una situación económica privilegiada. El entorno de Chenoa recordó que su padre biológico nunca había tenido presencia en su vida, este puesto lo ocupó Juan Antonio Marino, el compañero sentimental de su madre.

El padre Chenoa en su puesto ambulante / Socialité

El programa Socialité, presentado por Nuria Marín en Telecinco, ha desvelado que José Carlos ha encontrado un sorprendente y nuevo trabajo para salir adelante. Supuestamente se ha visto obligado a pedir dinero y ahora ha encontrado la fórmula para generar sus propios ingresos: es vendedor ambulante. Según la información que maneja el citado espacio, José Carlos Corradini solamente puede comer una vez al día. El dinero que gana no le da para más y sigue sin saber nada de su hija. Este último dato no le ha extrañado a nadie, pues lo último que contó sobre ella generó una gran polémica.

Los ataques que recibió la cantante

José Carlos Corradini habló con el mencionado programa de Mediaset y aseguró que su hija estaba permitiendo una situación que él consideraba injusta. Le mandó un mensaje, pero no surtió efecto. «Tengo 70 años, no me dejes morir en una esquina tapado con cartones», le dijo. cuando le recordaron que nunca se había preocupado por ella, argumentó: «Esto pasa por un tema moral, no de sangre. Con cien euros paso a vivir dignamente. Un par de zapatos de los que usa ella vale cien euros».

José Carlos Corradini en televisión / Telecinco

En julio de este mismo año, al ver que sus palabras no habían servido de nada, José Carlos volvió a comunicarse con su Chenoa a través de la pequeña pantalla. En esta ocasión el ataque fue más tajante. «Sácate la careta y di la verdad: ‘Es mi padre biológico, no lo soporto ni pienso ayudarlo’. No quieras ser una carmelita descalza y decir que ayudas a los chicos pobres de allá y que sos de la alta sociedad española, no te daría la cara para hacerlo».

Mientras toda esta polémica se reactiva, Chenoa está pasando unos días en Palma. Acabará el verano allí antes de comenzar su nueva andadura como presentadora de Operación Triunfo.