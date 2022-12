Omar Montes relata el infierno vivido en Qatar tras su mensaje: “He estado encerrado en un almacén”

Convertido en uno de los hombres del momento dentro del panorama musical, Omar Montes no dudó en viajar a Qatar para poner ritmo al Mundial de Fútbol. Lo que tal vez no podía llegar a imaginar es que su presencia estaría marcada por la polémica al pronunciar un mensaje que probablemente no vaya en sintonía con la ideología del país en cuestión: “¡Viva España! ¡Viva el amor libre! ¡Vivan las mujeres! ¡Que cada uno se vaya con quien le dé la gana”, decía, siendo aplaudido por toda la población dentro de nuestras fronteras, aunque quizá no de la misma manera en el enclave en el que estaba teniendo lugar su concierto.

Al parecer, sus declaraciones no pasaron desapercibidas en Doha, razón por la que el intérprete de La llama del amor se ha sincerado frente a los medios de comunicación en su vuelta a Madrid a la hora de hablar sobre el infierno que vivió en Qatar en tan solo unas horas: “No tengo muchas ganas de hablar después de la muerte que me han dado, no estoy muy contento”, comenzaba explicando, dejando entrever que no había sido una de sus mejores escapadas: “He estado encerrado en un almacén cinco horas, pero por lo menos hemos llegado aquí que es lo importante (…) Todo el mundo habla mucho y critica mucho, pero hacer, hacen poco. He hecho lo que me ha salido del corazón, simplemente lo que tenía en el corazón lo he dicho, ni más ni menos, no quería ofender a nadie. No me esperaba todo esto ni el lío grande que ha pasado”, continuaba señalando, aclarando así que está dispuesto a seguir con su mensaje igualitario y respetuoso en cualquier lugar del mundo.

Y es que, finalmente el de Pan Bendito ha querido contar a la prensa lo que sucedió después de su actuación en el país vecino de Emiratos Árabes, admitiendo que “ha pasado miedo”: “Yo estuve en un hotel tres días, y un trabajador nos estaba echando una mano allí y después del concierto nos llamó diciendo que no fuéramos más al hotel, que habían ido unos chicos raros preguntando por nosotros. Luego más tarde acabamos yendo al hotel y estuvimos esperando en un almacén dos o tres horas sin poder salir ya que no podía asegurar nuestro bienestar”, zanjaba, visiblemente nervioso aunque contento de estar ya en tierra conocida, dejando atrás lo que ya forma parte de una anécdota del pasado que el artista espera que no se vuelva a repetir.

Pero no todo han sido momentos malos en Qatar. Antes de cantar frente a su público, Omar tuvo oportunidad de compartir tiempo con algunos rostros conocidos de la talla de Iker Casillas y Fernando Hierro, de quienes saca una opinión muy positiva: “Iker Casillas es un tío genial, me ha caído muy bien, nos invitó a cenar y estuvimos echando la tarde con él y con Hierro. Me trataron muy bien, son personas maravillosas”, indica.