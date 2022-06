Nyx lanza su colección «Pride edition» por el Día del Orgullo

El próximo martes, 28 de junio, se celebra a nivel mundial el Día del Orgullo, una ocasión para reivindicar las identidades y orientaciones sexuales y de género que tradicionalmente han sido marginadas y reprimidas. Sin embargo, en muchos países, se aprovecha la ocasión para hacer del mes de junio todo un festín, uniéndose todas las comunidades LGBT del mundo y celebrando la libertad de ser ellas mismas.

En esta ocasión, ha sido una de las firmas más famosas y aclamadas de maquillaje la que se ha sumado a la festividad, creando una colección especial “para lucir con orgullo”. Ha sido NYX quien ha lanzado su “pride edition” llena de color con la que celebrar la diversidad en este día tan especial y durante todo el año también. A través del claim “Makeup has no gender”, la firma de cosmética ha reafirmado su compromiso con la diversidad y la comunidad LGTBIQ+, así como “la importancia de defender la autoexpresión a través del maquillaje, independientemente de tu género o sexo”, tal y como la propia marca ha manifestado.

Esta edición limitada ha incluido el primer colorete en formato stick de doble punta de la marca. Bajo el nombre Wonder Stick Blush, NYX promete ofrecer una textura cremosa que se funde rápidamente en la piel para conseguir un resultado de lo más natural, como si de no llevar maquillaje se tratase. Una forma de realzar y esculpir el rostro de forma sutil, pero notable. El dúo de coloretes que todo el mundo siempre ha esperado, con el que lucir tanto un look soft glam como un make up lleno de glamour. Su precio es de 11,95€ y con tan solo aplicarlo en las mejillas y difuminarlo con los dedos conseguirás un brillo con color sin apenas esfuerzo.

También han salido a la venta los nuevos Ultimate Eye Paints, una forma muy original de jugar con el arcoíris que tanto caracteriza al PRIDE. Se trata de seis pinturas mate altamente pigmentadas, diseñadas para lucir looks de colores a tu manera, tanto en el rostro como en el cuerpo. Son veganas, cremosas, saturadas y, sobre todo, resistentes a los borrones. Se pueden utilizar solas o como prebase de las sombras en polvo, y con solo utilizar las yemas de los dedos para su aplicación se consigue el resultado deseado en una sola pasada. Su precio es de 9,95€ y, al igual que el resto de la colección, están disponibles desde ya en su página web.

Otro de los productos ha sido el Lip Oil This is evertything que, con su aceite tentador y exquisito, conseguirás darle un toque brillante o usarlo únicamente para hidratar tus labios. Está disponible en tres tonos, rosa, coral y rojo, y su precio es de 6,95€. Puedes aplicar una generosa cantidad por toda la superficie de tus labios mañana y noche para cuidarlos o junto a tu labial favorito para conseguir un efecto brillante.

Y por último, pero no menos importante, el icónico Spray Fijador en acabado mate de Nyx se ha unido como producto de esta edición limitada por el Día del Orgullo. Un imprescindible en esta temporada, donde el calor y la humedad pueden estropear tu maquillaje. Y es que, este producto, por un precio de 8,50€, consigue fijar cualquier look durante 16 horas, desde el más natural hasta el más intenso.

Y es que, ya es costumbre que NYX se sume a esta iniciativa, pues anualmente tiene un compromiso con la comunidad llamado “Proud Allies For All”, una red global de aliados que se encarga de defender la diversidad y hacer posible una sociedad más justa, igual e inclusiva. “Se trata de educar, a nosotros mismos y a nuestro entorno en la diversidad, así como ofrecer un entorno en el que mostrarnos con convicción como somos y queremos ser”, han explicado en un comunicado.