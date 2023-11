La justifica ha dado la razón a Antonio David Flores. El Tribunal Supremo ha archivado definitivamente la querella que Rocío Carrasco interpuso al ex colaborador de Sálvame, en 2017, por un presunto delito de maltrato psicológico continuado. Fue este martes, 28 de noviembre, cuando los jueces determinaron que no existen pruebas suficientes que avalen el testimonio de la hija de Rocío Jurado y que, por ende, ya no cabe recurso ni posibilidad de reabrir la causa.

La querella en cuestión, cabe recordar, fue sobreseída de forma provisional. En 2017, Rocío Carrasco ratificó su denuncia por maltrato físico en el juzgado de violencia de género. Un año después, una jueza reabrió el procedimiento después de ratificar que existían «indicios racionales de criminalidad» en la actitud de Flores; aunque por poco tiempo, ya que la Justicia aceptó el recurso posterior del padre de Rocío y David Flores al no encontrar «acreditada la existencia de un delito de lesiones y maltrato». Finalmente, los magistrados determinaron un nuevo sobreseimiento provisional, que fue confirmado por el Supremo, tras la emisión de la docuserie, en Telecinco, Rocío, contar la verdad para seguir viva. Sin embargo, este martes se cumplían los cinco años que establece la ley para mantener una denuncia abierta.

Rocío Carrasco a su salida del Juzgado / Gtres

Por el momento, ni Rocío Carrasco ni Antonio David Flores se han pronunciado al respecto de esta noticia. Tampoco lo ha hecho el abogado del ex Guardia Civil, Iván Hernández, quien en los últimos años, ha defendido la inocencia de su cliente ante los medios de comunicación. «Antonio David ha sido investigado durante tres años. Se han practicado todas las pruebas que se han pedido, han declarado todos los psicólogos, psiquiatras, el médico forense, han declarado los imputados y la justicia por dos veces ha determinado que no hay indicios determinados para juzgarlo. No hay indicios, no es que haya sido absuelto por falta de pruebas», explicó en 2021. «Aportó todas las pruebas, declaró todo el mundo y la Justicia dice que no hay indicios. Se solicita el recurso, la reapertura y no hay indicios. Ha estado tres años investigado», añadió.

Una denuncia abierta

Sea como fuere y al margen de la resolución anterior, cabe resaltar que Antonio David Flores y Rocío Carrasco tienen pendiente, todavía, de resolver ante los juzgados, la denuncia que la que fuera colaboradora de Hable con ellas interpoló contra su ex marido por alzamiento de bienes. Según Rocío Carrasco, Antonio David ocultó que tenía solvencia económica suficiente para pagar los 60.000 euros -más intereses y costes-, que le debía en concepto de manutención de sus hijos. Una partida económica que, supuestamente, desatendió entre los años 2011 y 2013.

Antonio David Flores a su salida de los juzgados / Gtres

El juicio por esta causa fue suspendido el pasado verano después de que la defensa del ex novio de Marta Riesco no incorporara una prueba clave a la causa. Fue el abogado de Rocío Carrasco, Javier Vasallo, quien confirmó la noticia a este digital, en exclusiva. Según el letrado, la decisión de Antonio David pasa por la no tramitación de «una serie de pruebas que el Juzgado, después de dos años, no había tramitado», ha expresado. Cabe recordar en este sentido, que en la vista oral, el ex televisivo debía presentar la documentación que acreditase sus ingresos desde que se declarara insolvente ante el juez, en 2012.

Vasallo desveló también que independientemente a la decisión ya tomada por Antonio David Flores y su defensa, él y Rocío Carrasco iban a hacer lo propio, por su parte, tras considerar que «la insolvencia punible es una insolvencia agraviada y, por lo tanto, la pena va de seis a nueve años de prisión, en virtud de todos los cobros que ha ido recibiendo hasta 2017, y que demuestran que no es insolvente. Nosotros también íbamos a pedir esa cuestión por escrito, por delito continuado», dijo. Algo de lo que precisamente Rocío habló durante el episodio número 11 de la docuserie antes citada. «Abierto al anochecer, 36.060,73€ brutos, Dónde estás corazón, 28.800€, Dónde estás corazón, 42.000€ (…) Contrato fechado el 14 de octubre de 2008: 28.800€ (…) De repente nos dimos cuenta de que la mayoría de esas cantidades no las cobraba él, sino sociedades a las que ni pertenecía. Y al mismo tiempo él se había declarado insolvente», contó.