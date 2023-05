Isabel Pantoja ha resurgido de sus propias cenizas como el Ave Fénix. Pese a encontrarse aún en plena guerra con su hijo, Kiko Rivera, lo cierto es que en el terreno profesional las cosas no le van nada mal. Tras su rotundo éxito gracias a la gira Enamórate que realizó el pasado mes de febrero por Estados Unidos, ahora ha lanzado una nueva fecha que ha hecho enloquecer a sus fans.

A través de sus redes sociales, la tonadillera ha anunciado esta buena nueva. Por sorpresa, la intérprete de Marinero de luces ha dado a conocer en su perfil de Instagram que dará un concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo 30 de diciembre, a escasos días de terminar el año. Después de 6 años sin actuar en la Ciudad Condal, Isabel Pantoja se volverá a subir al escenario del auditorio catalán para despedir el 2023 por todo lo alto.

«¡Te vuelvo a ver Barcelona después de 6 años!

Nos vemos este 30 de diciembre en el @palausantjordi 👏🏻

Os espero con todo mi corazón y en unas fechas muy señaladas», ha escrito en un post que ha ido acompañado de un vídeo recopilatorio sobre la última vez que estuvo en el citado enclave. Como era de esperar, el post no ha tardado en llenarse de comentarios positivos hacia la artista, entre ellos ha destacado el de su sobrina Anabel: «¡Ole! Que buena manera de terminar el año». En cuanto al precio de las entradas oscilan entre los 60 y 176 euros dependiendo de la zona en la que se elijan.



De sorpresas va la cosa porque no es la primera vez que lanza una noticia así, de manera inesperada. El pasado 8 de marzo, coincidiendo con el Día de la Mujer, Isabel Pantoja sorprendió a todos sus seguidores con una fecha muy especial para ella.

La cantante actuará el próximo 23 de septiembre en el Estadio La Cartuja de Sevilla para conmemorar su 50 aniversario en el mundo de la música. Uno de sus espectáculos más esperados con el que hará una vista al pasado para traer al presente sus mayores éxitos musicales.

La noticia de que Isabel Pantoja regresará a Barcelona dentro de siete meses llega después de que colgara el cartel de sold out en ciudades como Miami, Nueva York y Los Ángeles. Gira que terminó en Puerto Rico con un concierto multitudinario y se despidió de Latinoamérica entre lágrimas y emocionada. «Parece mentira. Me encantaría besar a todos uno a uno. En once años no he dejado de pensar en vosotros. Y os digo por qué. He pensado en Nueva York y en el resto de los países de Latinoamérica, pero es que aquí llevaba unos treinta años viniendo. Sois parte de mí y yo de vosotros. Lo hice, lo haré y lo seguiré haciendo mientras estos pies y el corazón siga latiendo», indicó en su último concierto al otro lado del charco.