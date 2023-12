Si hace tan solo unas horas salía a la luz que Agatha Ruíz de la Prada formará parte del nuevo programa que prepara Mediaset, titulado Bailando con estrellas, ahora ha trascendido otro nombre, que está dentro del casting, y que también ha causado furor de las redes. Se trata de Miguel Torres, actual pareja de Paula Echevarría con la que tiene un hijo en común. Así lo ha adelantado un conocido digital especializado en televisión, quien asegura que el ex futbolista será uno de los concursantes del formato que está a punto de aterrizar en la parrilla de Fuencarral.

Miguel Torres en un photocall / Gtres

Pese a que Miguel Torres siempre ha sido conocido sobre los campos de fútbol, lo cierto es que hasta que no se supo su relación sentimental con Echevarría no comenzó a acaparar la atención de la crónica social del país. No obstante, desde el primer momento, el ex deportista siempre ha preferido mantenerse en un segundo plano, optando por la discreción y presumiendo de un eterno blindaje que parece comenzar a resquebrejarse. A principios de año, pudimos verlo participando en Mask Singer: adivina quien canta, uno de los formatos más conocidos de Atresmedia.

Paula Echevarría y Miguel Torres en Mask Singer/ Atresmedia

Su aparición dio la vuelta a la red en apenas segundos, y es probable que dicho salto televisivo le haya motivado a querer afrontar diferentes retos en la pequeña pantalla como el que supone Bailando con las estrellas, un nuevo talent show en el que se enfrentará a otros rostros conocidos del país tras aprenderse una coreografía con la que tendrá que enseñar sus virtudes como bailarín cada semana. Más allá de este nuevo proyecto de su trayectoria, lo cierto es que, echando la vista atrás a la historia de este programa, hay algo que une al primer ganador del programa con este nuevo concursante.

La primera edición del formato se emitió en RTVE y su ganador fue David Bustamante, ex pareja de la actriz mencionada y padre de su primera hija. Fue en 2018 cuando el ex triunfito se proclamó ganador junto a su pareja, Yana Olina, con quien inició una relación sentimental por aquel entonces que, a día de hoy, continúa avanzando. Manu Sánchez y Patry Jordán fueron los otros finalistas pero, finalmente, fue el artista quien logró alzarse con el premio. Ahora es el turno de Miguel Torres quien, si consigue la victoria, se convertirá, paradójicamente, en el sucesor del triunfo de Bustamante en la historia del talent show.

David Bustamante ganó la primera edición de ‘Bailando con las estrellas’ / RTVE

Tal y como ha anunciado Mediaset, será el próximo 13 de enero cuando Bailando con estrellas de el pistoletazo de salida a su nueva temporada, la cual será dirigida por Jesús Vázquez y Valeria Mazza, quienes se encargarán de conducir las galas semanales. Por ahora, Algopasatv ha sido el digital que ha lanzado los nombres de estos dos primeros concursantes, pero todavía faltaría la confirmación oficial por parte de la cadena.