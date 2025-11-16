Noel Bayarri sufre un accidente de moto: "Bicho malo nunca muere"

El susto fue mayúsculo para los fans de Noel Bayarri cuando él mismo comunicó a través de sus redes sociales que había protagonizado un fuerte accidente en el centro de Madrid, cuando circulaba en una moto de alquiler. Lo hizo mediante las historias temporales con varias fotografías. La primera de todas era una imagen de un lugar paradisiaco, que no era más que el lugar al que no había podido acudir por el incidente. «No tengas prisa por odiarme», ha adelantado a sabiendas de que sus seguidores le iban a envidiar por estar en el enclave costero que había mostrado. Pero nada más lejos de la realidad, ha trasladado que «me caí con la moto y no he podido viajar hoy». «Sigo mojándome en Madrid, muerto de frío», ha deslizado resignado, dejando a un lado las lesiones físicas que ha sufrido y que ha comentado a continuación.

A pesar de que, tal y como él mismo ha indicado, no ha sido nada grave, ha confesado a sus más de 600.000 followers que le tuvieron que llevar al hospital porque «me laceré la cadera y me tenían que coser, pero ya sabéis que bicho malo nunca muere». «No tengo nada roto y estoy en casa recuperándome», ha apuntado para tranquilizar a su comunidad 2.0. Estas declaraciones las ha escrito sobre una fotografía en la que aparece tumbado en una camilla en el centro hospitalario. Visiblemente contracturado y con un aparatoso collarín, pero sonriente y haciendo un gesto con las manos en señal de que todo está bien, el canario también ha informado de que tendrá que estar «una semanita sin moverse mucho», aunque que dentro de poco espera estar «meneando la pelvis».

Noel Bayarri en el hospital. (Foto: Instagram)

Siguiendo con su humor característico, ha colgado una imagen de cómo ha quedado la ropa que llevaba cuando se cayó. En ella se puede ver la zona de la cinturilla de un pantalón kaki con manchas de sangre, al igual que la zona inferior de una camiseta blanca y de una sudadera gris. Sobre la misma, ha plasmado con sorna: «Al menos me saqué una foto antes de mandar el outfit a la mierda». Un estilismo que, tal y como se puede ver en la imagen que ha insertado en la historia, portó durante una escapada a Venecia.

Historia de Instagram de Noel Bayarri. (Foto: Redes sociales)

Hace escasas horas, ha sido el ex tronista de Mujeres y hombres y viceversa el que ha vuelto a dar parte de cómo evoluciona: «Cojo y dolorido he salido a que me dé el aire y a comprar unas cosas. Andaba harto de pedir delivery», ha reflejado sobre una foto en el espejo del ascensor en la que se le ve sosteniendo las adquisiciones, entre las que se puede ver salmón ahumado, frutas y verduras.

Su agradecimiento a los sanitarios

Dejando a un lado el humor, Noel Bayarri se ha puesto serio para lanzar un texto de agradecimiento a las personas que le atendieron cuando estaba tendido sobre el asfalto. «Gracias de verdad a todo el personal sanitario que me atendió, desde la ambulancia hasta que salí del hospital. Un trato increíble, humano y profesional», ha manifestado tras analizar lo vivido.

Así ha quedado la moto de Noel Bayarri. (Foto: Instagram)

Seguidamente, ha reflexionado sobre la sanidad de nuestro país: «Da gusto saber que en España tenemos un sistema así y a gente tan top cuidándonos cuando hace falta», ha escrito poniendo en valor la labor de los especialistas.