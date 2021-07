Nieves Álvarez revela cómo está viviendo su nueva ilusión sentimental

Nieves Álvarez ha paseado su belleza este pasado lunes en Málaga. El motivo no era otro que acudir a la inauguración de la primera tienda Poom Silvia Moreno en España. A su llegada al evento, la veterana presentadora no solo ha desvelado algunos de sus planes para lo que queda de verano, sino que, además, se ha atrevido a aclarar el estado actual de su corazón. Un tema que genera mucho interés ya que hace menos de dos meses salió a la luz que había iniciado un romance con Manuel Broseta, un importante abogado valenciano que reside en Madrid.

Discreta con su vida privada como acostumbra, la maniquí ha dejado entrever que su relación sentimental con el jurista va viento en popa, pero no quiere formar parte de los titulares de la crónica social. Cuando se le pregunta por el estado de su corazón se limita a decir que «yo siempre fenomenal, siempre estoy bien. Afortunadamente muy bien».

Nieves Álvarez viene de brillar con luz propia hace unas semanas en el Festival de Cannes. Allí fue una de las figuras y lo vivió con mucha intensidad: «La verdad es que me hace muchísima ilusión porque llevo muchos años yendo a Cannes y gracias a diseñadores que siempre cuentan conmigo para estar en esa alfombra roja porque hay un vínculo entre la moda y el cine y porque saben que soy una amante del cine, entonces para mí es un orgullo y no podía asistir la primera semana porque estaba trabajando en Barcelona y me era imposible, entonces aproveché cuando terminé de grabar Flash Moda y poder asistir al Festival, o sea que llegar a esa alfombra y que todos los fotógrafos te conozcan, para mí es muy bonito, me encanta ir», explica.

La modelo también ha desvelado qué proyectos tiene en marcha y de cómo la ha afectado la pandemia: «Durante un año muy duro donde todo se nos congeló, ahora está todo volviendo a arrancar y yo estoy haciendo cosas muy interesantes», dice. Además, introduce algo que tiene entre manos y que verá la luz pronto: «Ya veréis lo que acabo de ver en Barcelona y ahora estoy con un proyecto muy bonito con una diseñadora española, lo vamos a grabar ahora en agosto y a parte de lo que he hecho en la alta costura, o sea que he estado haciendo muchas cosas y no hay nada más bonito, agradecida de poder seguir disfrutando de mi trabajo porque me encanta mi profesión y me encanta mi mundo. Levantarme todas las mañanas y poder disfrutar de él para mí es una alegría», cuenta.

Por último, avanza que buscará la desconexión en lo que queda de verano: «Yo creo que vacaciones necesitamos todos y este año más que nunca porque tenemos esa ansia de poder divertirnos, pero siempre con prudencia porque tenemos que hacerlo con cautela, pero todos nos merecemos unos días de descanso», explica Nieves Álvarez.