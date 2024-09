Natalia Sánchez ha sido una de las actrices que no se ha perdido el FestVal de Televisión de Vitoria, que se está celebrando estos días en la ciudad vasca. La actriz se ha trasladado hasta Vitoria para presentar su último proyecto, Regreso a Las Sabinas, donde comparte protagonismo con algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional como Nancho Novo, Ángela y Olivia Molina o Andrés Velencoso, entre otros muchos. La actriz ha aprovechado su paso por el festival para pronunciarse sobre la próxima boda de su amigo Víctor Elías, primo de la Reina Letizia. El músico se casará con la cantante canaria Ana Guerra a finales del mes de octubre.

Según ha contado, el enlace se va a celebrar dentro de muy poco, pero ella no sabe si la Reina Letizia irá o no a la boda, aunque ella ha reconocido que a Víctor Elías le haría mucha ilusión, porque para él es especial. Será el próximo 31 de octubre cuando se celebre el enlace, justo un año después de que la pareja lo anunciase, y en una finca ubicada a aproximadamente 45 kilómetros de la capital, en la zona de la Sierra de Guadarrama.

Natalia Sánchez, en Vitoria. (Foto: Gtres)

A pesar de que los novios han confirmado que han invitado a los Reyes a que les acompañen en su gran día, de momento, no se sabe si don Felipe y doña Letizia acudirán a la boda. De hecho, el día del enlace coincide con el 19 cumpleaños de la princesa Leonor aunque, en principio -y a diferencia del año pasado-, no se espera que haya grandes actos oficiales. Por ahora, habrá que esperar a ver qué ocurre.

El vínculo entre doña Letizia y Víctor Elías viene a través del padre de la Reina, Jesús Ortiz, que es primo hermano de la madre del actor, Amelia Álvarez del Valle. Esto hace que sean primos segundos. Este vínculo siempre ha despertado un gran interés, aunque el propio Víctor ha dicho en alguna ocasión que ya no tenía contacto con doña Letizia. No obstante, a pesar de que no tienen una relación fluida, el músico siempre habla maravillas de la Reina, cuando le preguntan los periodistas.

Víctor Elías con Ana Guerra. (Foto: Gres)

La tarta de la Reina Letizia

Natalia Sánchez ha reconocido que no suele hablar mucho con Víctor Elías de su vínculo con la Reina Letizia, aunque ha contado que, en una ocasión, le reveló que la esposa de don Felipe hace muy bien un tipo de tarta: «Si fuera a la boda le haría mucha ilusión, pero si no puede ir, pues ya se verán en otro momento, tomando una tarta. Creo que hace muy bien el pastel de limón o de queso, me dijo Víctor», ha contado. «No me acuerdo muy bien, pero creo que era una tarta de limón. Que la hizo ella y que estaba muy buena», ha explicado Natalia Sánchez.