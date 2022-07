Muere Juan Manuel de la Sierra, hijo menor de los marqueses de Urquijo

El mes de julio ha comenzado con una de las noticias más tristes para el marquesado de Urquijo. El empresario Juan Manuel de la Sierra fallecía a los 63 años en un hospital de Madrid tras haber luchado durante mucho tiempo contra una enfermedad. Una durísima pérdida para el panorama social, más aún teniendo en cuenta que sus padres fueron asesinados el 1 de agosto de 1980 mientras dormían en su chalet de Somosaguas, en Pozuelo de Alarcón, Madrid.

Aunque siempre ha optado por mantenerse en un hermético segundo plano a nivel mediático, Juan Manuel siempre ha sido un miembro destacado de la alta sociedad dada la gran popularidad de sus progenitores. Y no es para menos, ya que, además de ser licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, MIM por la American Graduate School of International Managment y Diplomado en Ciencias Empresariales por ESADE, también ha tenido oportunidad de demostrar su valía a la hora de llevar a cabo distintas tareas en el ámbito de la banca. Una faceta que mantuvo totalmente ocupada su vida, aunque no por eso dejó de lado la esfera amorosa. Fue el 31 de octubre del 2000 cuando se dio el “sí, quiero” con Rocío Caruncho Fontela en la iglesia de los Jerónimos de Madrid. Una boda dotada de un gran significado en la que, como no podía ser de otra manera, fue notable la ausencia de sus padres.

Fruto de ese matrimonio llegaron al mundo sus tres hijos: Victoria, Juan y Marieta, quienes se han creado en un núcleo familiar unido y muy consolidado. Pero lo cierto es que, probablemente ninguno de ellos pudo llegar a imaginar que uno de sus últimos festejos con su padre tendría lugar en la boda del hijo de su hermana Myriam, la cual tuvo lugar durante el pasado 2016 en Pastrana. Y es que, pese a residir en Panamá desde hace varios años por motivos profesionales como presidente ejecutivo de la junta directiva de la agencia de calificación de riesgos PCR, no quiso perder la oportunidad de acudir a uno de los eventos más importantes para su familia.

La tragedia se repite

De la manera más triste, esta muerte ha tenido lugar más de cuarenta años después de que María Lourdes de Urquijo y Manuel de la Sierra fueran asesinados en unas condiciones que todavía son un misterio. Unos fallecimientos que hicieron saltar las alarmas en todos los rincones del país y pusieron a Rafael Escobedo, exmarido de Myriam de la Sierra, en el punto de mira al ser condenado a más de media década de prisión como autor del asesinato por partida doble. No obstante, en 1988 se quitó la vida en su celda, sumiendo a la hija de los marqueses en la más absoluta tristeza y con cierto pesar por haber estado casada con el asesino de sus padres. Por otro lado, Javier Anastasio también fue acusado como coautor y Mauricio López-Roberts y Melgar fue señalado por encubrimiento.