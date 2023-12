El rojo es uno de los colores que mejor le sientan a Isabel Díaz Ayuso. Así lo ha demostrado la presidenta de la Comunidad de Madrid en los últimos actos a los que ha acudido. De hecho, el pasado 4 de diciembre la mandataria se convertía en la estrella absoluta del acto en homenaje a la Constitución Española con un vestido rojo con capa de Victoria Colección. Un diseño hecho a mano es España fabricado en crepé y con manga larga que se ajustaba perfectamente a su silueta. Y es que la marca de Vicky Martín Berrocal es una de las predilectas de Ayuso.

Isabel Díaz Ayuso durante el homenaje a la Constitución / Gtres

Así lo pudimos ver durante su último viaje oficial a Nueva York el pasado mes de octubre. La cita coincidió con el 45 cumpleaños de la política, la cual sorprendió en la gala del Teatro Real celebrada en el Lincoln Center con un vestido midi rojo que dejaba al descubierto sus hombros. Firmado también por la marca de la ex mujer de ‘El Cordobés’, la prenda destacaba con unas elegantes plumas de ave natural a la altura del pecho y rápidamente se convirtió en uno de los estilismos más aplaudidos de la presidenta.

Curiosamente, el rojo es uno de los colores que más ha utilizado durante este año Ayuso en los momentos más importantes de su carrera política. Fue el pasado 28 de mayo, durante las elecciones autonómicas, cuando fuimos testigos de su llegada a las urnas con un look informal compuesto por unos vaqueros, una camiseta blanca y una americana roja. Esa misma noche, en la que se anunció su triunfo, lucía el mismo estilismo en el que únicamente había cambiado la camiseta blanca por una de color rojo, a juego con la bandera de la Comunidad de Madrid.

Y de la misma manera ocurrió durante las elecciones generales del 23 de julio, cuando apareció junto a Alberto Núñez Feijóo en el balcón de la sede del Partido Popular de la calle Génova con una blusa roja. La selección del color llamó bastante la atención especialmente durante esta noche, al ser el rojo un color más propio de los socialistas, aunque en su caso, sin duda, está relacionado con la región que preside. Además, es un tono vinculado con el poder, la fuerza y la iniciativa, características muy propias de Ayuso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isabel Díaz Ayuso (@isabeldiazayuso)

De hecho, en junio de 2021, era el color que escogía para tomar posesión de su cargo en la Real Casa de Correos. Se trataba de la segunda vez que la política era investida presidenta de la Comunidad de Madrid y, para la ocasión, aparecía con un vestido de color rojo fucsia, manga larga transparente y cuello redondo. De nuevo, se trataba de un diseño de Vicky Martín Berrocal tan ajustado que su tiro no le permitió subir bien los escalones, lo que la obligó a dar un pequeño salto. «No me da», explicó cuando llegó al micrófono, provocando la risa de los allí presentes.

Isabel Díaz Ayuso durante su investidura en 2021 / Gtres

Y más anecdótico si cabe fue su encuentro con la Reina Letizia el pasado mes de noviembre en la inauguración de la exposición ‘Picasso 1906. La gran transformación’. Para el acto oficial, tanto Isabel Díaz Ayuso como la Reina fueron vestidas de rojo, por lo que la política, haciendo gala de su conocimiento del protocolo, decidió no quitarse la capa blanca que cubría su prenda para no llamar la atención sobre la esposa del Rey Felipe VI en la foto oficial.