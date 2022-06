Malas noticias para los fans holandeses de The Rolling Stone. Este lunes 13 de junio tenía previsto celebrarse uno de sus conciertos en Ámsterdam. Una gira de espectáculos que iniciaron en España, en el Wanda Metropolitano de Madrid. El propio cantante Mick Jagger ha revelado a través de sus redes sociales el motivo por el que no podrá llevarse a cabo el show musical. El vocalista líder se ha contagiado de coronavirus.

“Lamento mucho que hayamos tenido que posponer el show de Ámsterdam con tan poca antelación esta noche. Desafortunadamente, acabo de dar positivo en covid. Nuestro objetivo es reprogramar la fecha lo antes posible y volver tan pronto como podamos. Gracias por su paciencia y comprensión. Micky”, ha escrito el vocalista líder en Twitter.

Jagger, de 78 años, experimentó síntomas de la citada dolencia después de llegar al Johan Crujiff Arena de Amsterdam. Es por eso que se realizó el correspondiente test de antígenos para verificar si era o no positivo en Covid. Finalmente, padece la enfermedad que le impedirá realizar el concierto de esta noche. Fueron los representantes de Mojo Concerts, que había organizado la actuación de la banda, quienes se subieron al escenario para poder informar a los asistentes que no iba a llevarse a cabo el espectáculo una hora y media antes. “No puede cantar, no puede tocar”, dijo un locutor. “No hay show esta noche…”, añadió.

De esta manera, por el momento queda aplazado el concierto de The Rollings Stones en los Países Bajos. La capital holandesa iba a ser el enclave de la cuarta parada de la gira europea del grupo que ya ha hecho historia de la música.

Cumbre VIP en el concierto de España

El pasado 1 de junio The Rolling Stones dieron el gran pistoletazo de salida a su gira desde Madrid. Hasta el Wanda Metropolitano, se desplazaron numerosos rostros conocidos para disfrutar de los acordes del grupo que se ha convertido ya en todo un icono de la música de todos los tiempos. Anne Igartiburu no quiso perderse la gran cita. A través de su cuenta de Instagram, la presentadora hizo partícipes a sus seguidores de lo mucho que estaba disfrutando del esperado espectáculo.

Tampoco quiso perderse la especial cita, Eugenia Martínez de Irujo, que acudió junto a un grupo de amigos y su pareja, Narcís Rebollo. A la lista de VIP se unieron Miki Nadal, los chefs Paco Roncero, Pepe Rodríguez y Alejo Stivel. Por otro lado, Bárbara Goenaga y Borja Sémper, David Valldeperas y Carmen Alcaide. Y como buena amante de este género musical, Pilar Rubio también disfrutó junto a Sergio Ramos de una agradable velada al ritmo del rock and roll.