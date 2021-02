Es una de las actrices más destacadas de la última generación, sin embargo, no son muchos los que saben que su gran pasión, más allá de las tablas, la pequeña pantalla o el mundo del cine, es el baile. María Pedraza se ha convertido en uno de los rostros más conocidos del panorama nacional gracias a su papel en series como “Élite”, “La casa de papel”, “Toy Boy” y películas como “El verano que vivimos” o “¿A quién te llevarías a una isla desierta?”. Sin embargo, más allá de su faceta de actriz, su gran pasión ha sido y es aún, la danza, donde ha destacado desde que era muy pequeña.

La intérprete estudió baile clásico desde que era muy pequeña y en el mundo del ballet encontró su mayor refugio. No obstante, ha sido ahora cuando ha revelado los motivos por los cuáles le gustaba tanto bailar y tienen mucho que ver con una de las series más populares de los años noventa. En una entrevista a “S Moda”, María ha confesado que de pequeña montaba sus propias coreografías en el salón de su casa después de ver los capítulos de “Un paso adelante” y que sus padres, al ver lo mucho que disfrutaba, decidieron apuntarla en el colegio: «Supongo que dieron con la tecla exacta. Después entré en el conservatorio, donde pasé diez años aprendiendo. Me ha enseñado a tener disciplina, le tengo muchísimo respeto», ha asegurado la actriz.

María ha confesado que hubo una persona que le marcó de manera especial: «Me encantaría decir a Beatriz Luengo que empecé a bailar por ellos», ha revelado la intérprete. Y su declaración no ha tardado en obtener respuesta. Beatriz Luengo ha querido responderle a través de las redes sociales con un entrañable mensaje: «Querida María Pedraza, qué ilusión me hace leer esto. Te sigo como sabes desde hace bastante tiempo y te veo tan preparada como bailarina y actriz. No sabía esto después de tanto admirarte y tengo que decir que me hiciste feliz porque ser actriz y bailarina en su día me penalizó muchísimo, pues iba a los casting después de la serie y me decían: ‘¿¿Pero tú no eras bailarina??’. Los managers también me cuestionaban: es que como actriz te va a costar, porque te ven bailarina», ha escrito Beatriz Luengo.

Una nueva etapa

Hace unos días se confirmaba la ruptura definitiva entre María Pedraza y Jaime Lorente. Después de pasar el confinamiento junta, la pareja dejaba de seguirse en las redes sociales y ella además borraba de su perfil las imágenes en las que aparecían juntos, prueba irrefutable de que la relación había tocado a su final. Algunos medios apuntaban el mes de diciembre como fecha de la ruptura, pero este es un dato que aún no se ha confirmado.

Por ahora, ambos siguen centrados en sus respectivas carreras. En el caso de Jaime Lorente, el intérprete está volcado en la serie de Amazon Prime sobre la figura de El Cid, que ha renovado por una segunda temporada, además de debutar en el mundo de la canción. María, por su parte, está centrada en diferentes proyectos relacionados con la industria audiovisual, pero no deja de lado su gran pasión.