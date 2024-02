Meghan Markle en el punto de mira por cometer una infracción de tráfico

Meghan Markle se ha colocado en el punto de mira en uno de los momentos más delicados para la corona británica. El pasado 5 de febrero, el Palacio de Buckingham anunció en un comunicado, que Carlos III padecía cáncer. Un tumor que ha sido descubierto mientras se sometía al tratamiento de su hipertrofia de próstata. Esta noticia ha acaparado los titulares de los medios de comunicación de medio mundo y ha sembrado la preocupación también en sus familiares. En cuanto salió a la luz el problema de salud del hijo de Isabel II, el príncipe Harry voló desde Los Ángeles hasta Londres para mostrar apoyo a su padre en una visita exprés. Sin embargo, tal y como se podría esperar, la duquesa de Sussex no ha acompañado a su esposo en estos momentos tan delicados y ha protagonizado un momento por el que podría ser multada.

Meghan Markle y el príncipe Harry/ Gtres

Consciente de la gran atención que se centra en su familia en este momento, la Duquesa ha tratado de pasar desapercibida tanto como le ha sido posible y se ha mantenido al margen de todo lo acontecido estos últimos días. Sin embargo, no ha podido evitar que finalmente se publiquen imágenes de su primera aparición tras el anuncio de que Carlos III tiene cáncer.

Vestida con una gorra y gafas de sol, Meghan Markle fue vista conduciendo su automóvil por los alrededores de su hogar. En las fotografías publicadas por el Daily Mail, la duquesa de Sussex exhibe una expresión relajada e incluso una amplia sonrisa, aunque no parece darse cuenta de que su comportamiento al volante podría resultar en una multa.

EXCLUSIVE: Meghan Markle can’t stop smiling as she’s seen for the first time since Prince Harry met with cancer-stricken King Charles https://t.co/dHVOTGc7vx pic.twitter.com/yEoDStQCaO

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 8, 2024