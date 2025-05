El príncipe Archie Harrison de Sussex acaba de celebrar su sexto cumpleaños y con motivo de su aniversario su madre, Meghan Markle, ha publicado una nueva fotografía en las redes sociales. Hasta ahora, la duquesa no tenía un perfil propio en el que compartir instantáneas, pero desde principios de este año ya cuenta con uno en el que además es muy activa.

La esposa de Harry ha elegido una imagen en la que se ve a su hijo mayor de espaldas a un atardecer: «Nuestro hijo, nuestro sol ¡Feliz sexto cumpleaños a Archie! Gracias por todo el amor, oraciones y cálidos deseos para nuestro dulce niño. ¡Tiene seis! ¿A dónde se fue el tiempo?», ha escrito junto a la fotografía. Además, la nuera del rey Carlos ha querido dar las gracias a todas las personas que acudieron a la fiesta de cumpleaños de su hijo, que se celebró el pasado fin de semana.

Una publicación que no debería haber generado mayor atención, de no ser porque en las últimas semanas el protagonismo mediático de Meghan Markle no ha dejado de crecer, lo cual ha llamado la atención de los usuarios de las redes sociales, que se han mostrado muy críticos con la actitud de la duquesa, constantemente en el foco, sobre todo ahora que gestiona su propio perfil público.

Meghan Markle no ha dejado de dar entrevistas y de participar en eventos, así como en su podcast sobre proyectos capitaneados con mujeres, donde suele revelar detalles de su vida privada.

Ante esta actitud, varios usuarios han criticado la constante búsqueda de protagonismo de Meghan Markle: «Es yo, yo, yo, yo, yo…», ha escrito uno, mientras que otro ha pedido que se deje de dar cobertura a los temas de Meghan, porque en realidad no le importan a nadie.

Constante presencia mediática

La duquesa de Sussex ha ido incrementando su presencia en los medios en los últimos meses a través de diferentes iniciativas. Su tienda de productos de estilo de vida, la serie documental con Netflix, sus intervenciones en programas… una exposición que contrasta con el hermetismo de años anteriores, en los que los duques de Sussex apenas se dejaban ver en algunas citas puntuales.

Aunque ahora está siendo foco de las críticas, la mujer de Harry sí que ha tenido éxito con algunas cosas como, por ejemplo, sus tiendas online. Varias de las prendas que luce en su serie documental se agotaron en tiempo récord después de que se pusieran a la venta. Algo similar pasó con sus mermeladas ecológicas, de hecho, tuvo que disculparse con algunos compradores porque no había suministro suficiente.

A pesar de las críticas, la duquesa continúa con sus proyectos y parece estar encantada con esta nueva etapa en la que su presencia en los medios es mucho mayor. Diferente es la situación de su marido, el príncipe Harry, que ha recibido hace poco un fuerte varapalo después de que su petición de protección policial haya sido de nuevo desestimada en el juzgado.