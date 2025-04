Meghan Markle agota todos sus productos "en menos de una hora" tras estrenar su web de ventas

Meghan Markle está de enhorabuena. Ha pasado un año desde que anunció que iba a lanzar su propia marca de productos culinarios, primero bajo el nombre de American Riviera Orchard y, desde hace poco más de un mes como As Ever. Fue el 2 de abril cuando los artículos vieron finalmente la luz, aunque llevaba semanas promocionándolos a través de las redes sociales.

A primera hora, en Estados Unidos, la esposa del príncipe Harry y su equipo pusieron a la venta los ocho productos. «Lo que comenzó como un pequeño frasco de conservas de frutas frescas hirviendo en la cocina de mi casa ha inspirado esta colección para sorprender y deleitar el día a día», reza el texto que aparece nada más entrar en la web de la marca.

Meghan Markle sonriendo. (Foto: Gtres)

Por otro lado, a través de su perfil de Instagram, Markle ha anunciado que se han venido todo en tiempo récord. «Puede que nuestros estantes estén vacíos, ¡pero mi corazón está lleno! Se agotaron (las existencias) en menos de una hora y no tengo palabras para agradecerles… Por celebrar, comprar, compartir y creer. Esto es solo el comienzo», ha dicho, orgullosa del resultado obtenido.

Por ahora, esta línea de productos sólo está disponible en Estados Unidos, aunque uno de los objetivos es extender la marca de manera global. Cabe destacar que, horas antes de que se lanzase de manera oficial As Ever, la propia duquesa de Sussex concedía una entrevista a New York Times Cooking con la que afirmaba que «es una forma en que puede conectar en su vida hogareña» y que «le encanta trabajar».

Los productos de As Even

Uno de los productos estrella es la mermelada de fresa y tal y como especifican solo se pueden adquirir dos por persona y tiene un precio de 12,90 euros. También venden mezcla para galletas de mantequilla con flores disecadas y para crepes por 12,90 euros. Por otro lado, té de menta, de hibisco y de hierbas con limón y jengibre, por 11,05 euros. También flores disecadas decorativas, por 13,82 euros y miel de flores silvestres de edición limitada por 25,79 euros.

Meghan Markle luciendo el reloj Tank Français de Cartier. (Foto: Gtres)

Al margen de este proyecto, estrenó Con amor, Meghan, su programa sobre estilo de vida que se puede ver en Netflix. Un estreno que no estuvo exento de polémica porque recibió algunas críticas que cuestionaron que el contenido estaba centrado en una vida irreal. Sin embargo, la plataforma continúa su alianza con Meghan Markle, ya que ya se ha anunciado que la segunda temporada está en camino.