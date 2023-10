La verdadera protagonista durante la boda de Marta Pombo y Luis Zamalloa

Este fin de semana ha tenido lugar uno de los eventos más esperados de los últimos meses: la boda de Marta Pombo, la influencer que triunfa en Instagram gracias a sus estilismos. El evento se ha celebrado en La Borda del Mentidero, un romántico restaurante situado a las afueras de Madrid. La hermana de María Pombo ha contraído matrimonio con el odoltólgo Luis Zamalloa, quien está atravesando un momento muy especial a los 30 años. A pesar de que pueda parecer extraño, hay una persona que ha tenido más protagonismo que la novia: su hija Matilda.

La pequeña ha celebrado hoy su cumpleaños, así que la ceremonia ha estado cargada de emoción. Marta Pombo lleva casi una década triunfando en las redes sociales, así que sabe desenvolverse bien delante de los medios, por eso ha posado para la prensa con su mejor sonrisa. Ha sido muy atenta y ha tenido la generosidad de mostrar su vestido: un precioso taje blanco caracterizado por la parte superior.

El vestido de Marta Pombo / GTRES

A este evento tan destacado no podía faltar sus famosas hermanas, Lucía y María, pero también han estado otros influencers como María García de Jaime, Tomás Páramo y Teresa Andrés Gonzalv. Una larga lista de famosos que han sido testigos de este evento tan especia. Lo que más llama la atención es que todo el mundo está comentando lo mismo: Matilda ha jugado un papel especial y se ha convertido en la protagonista del evento.

El momento más emotivo de la boda de Marta Pombo

Marta Pombo con el padre de su hija / GTRES

Las celebridades que han tenido el placer de asistir al evento, así como la familia de los enamorados, han llegado antes de las 13:00 horas. La ceremonia civil empezó poco después y ha estado marcada por la elegancia de los asistentes. El primero en llegar ha sido el novio, quien ha reconocido que estaba muy nervioso. Luis Zamalloa se dedica a la odoltología y su carrera no tiene nada que ver con los medios de comunicación, por eso estaba ligeramente cohibido.

Luis Zamalloa ha llegado a las 12:45 y ha decidido posar con Matilda. La pequeña ha acaparado la atención de los focos desde el primer momento y se ha convertido en el orgullo de su padre. Luis se ha parado para que los reporteros le pudieran fotografiar y ha este posado se ha unido Isabel Echevarría, la suegra de Marta Pombo y madrina del evento. Mati, como llaman a la menor, ha tenido un papel fundamental porque también ha caminado hasta el altar mientras sonaba Flower Duet, perteneciente a la ópera Lakmé. Uno de los momentos más emotivos del evento.

Marta elige unos zapatos Jimmy Choo

Marta Pombo en su boda / GTRES

Marta Pombo, del brazo de su padre, al que llama Papín, se ha encontrado con Luis Zamalloa entre lágrimas de felicidad. No ha podido contener la emoción. Para esta escena ha elegido la canción I have a dream, de la película Mamma mia. Los enamorados se han fundido en un apasionado beso y los invitados no han tardado en aplaudir.

La empresaria ha elegido para este día tan especial un vestido drapeado con transparencias firmado por el diseñador Jorge Redondo. Ha combinado esta joya con unos zapatos muy elegantes de la marca de lujo Jimmy Choo. No ha dejado nada a la imaginación, pues el ramo pertenece al estudio Ferini y estaba compuesto por rosas blancas, su flor preferida.