Marisa Jara es una de las modelos más icónicas de nuestro país. Los años noventa la llevaron a la cúspide de su carrera sobre las pasarelas y, desde entonces, no se ha dejado de hablar de ella. Aunque lo cierto es que, más allá de su trayectoria, también ha sido noticia por su vida personal en más de una ocasión. En 2018 se convirtió en todo un ejemplo cuando superó un cáncer de estómago y, ahora, ha vuelto a acaparar titulares por el cambio físico que acaba de experimentar y del que se encuentra muy satisfecha. Y es que, con el objetivo de ganar en salud, en los últimos meses se ha propuesto bajar de peso, consiguiendo perder hasta 13 kilos. Así, Marisa se encuentra en un momento de plenitud personal que asegura que la hace sentirse «más fuerte y más ligera» que nunca.

Así se lo ha contado la propia Marisa a LOOK después de que este periódico se pusiera en contacto con ella. La sevillana ha señalado «que se encuentra muy bien» y que decidió perder los kilos por salud y no por estética. «Lo hice para encontrarme mejor conmigo misma. Para estar más ligera, jugar con mi hijo y encontrarme también más sana», explicaba, añadiendo que, de hecho, lo primero que notó cuando empezó este proceso es que «podía moverse mejor».

Marisa Jara en los Premios Elle Gourmet. (Foto: Gtres)

En su caso, Jara confiesa que no le ha resultado difícil el proceso porque en ningún momento «ha tenido prisa de perder peso». «No he tenido presión por detrás ni nadie que me lo exigiera. Al ser yo la que he decidido perder el peso, ha sido bastante fácil […] No he tenido ansiedad y no he pasado hambre. Me he permitido los meses que me han hecho falta para perder este peso. Entonces, la verdad que estoy muy contenta porque así, sin presión y decidiéndolo yo, pues ha sido muy fácil», expresaba.

La sevillana ha compartido con sus seguidores cada una de las metas que ha ido consiguiendo, y fue precisamente a través del universo 2.0 donde dejó al descubierto que estaba siguiendo la dieta Pronokal, un plan de alimentación basado en una dieta cetogénica baja en grasas y carbohidratos. Según ha narrado Marisa a LOOK, en un principio, con este plan, no se le permitía comer todo tipo de alimentos. No obstante, según pasaban las semanas, ha ido incorporando poco a poco todo tipo de comidas. Aún así, asegura que nunca ha pasado hambre, algo que considera que es la clave para cualquier dieta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARISA JARA (@marisajarab)

«Para perder peso no hay que pasar hambre, porque en el momento en el que tú empiezas a pasar hambre, ya empiezas a tener ansiedad, y te vienen esos ataques y esas subidas de azúcar de querer comerte todo lo que no te has comido en meses, en un día. Yo creo que lo más sencillo es lo que yo he hecho. Empezar comiendo sano y cambiar hábitos. En vez de comer un pastel o una pizza, pues me como un buen filete o un buen pescado. Y si tengo ganas de dulce, pues me como una pieza de fruta», explicaba.

Para concluir, Marisa ha confesado que este cambio físico que ha conseguido ha llegado a su vida para quedarse. Este mes de octubre ya ha terminado con la dieta y ahora, su siguiente paso es continuar manteniéndose en el peso que ha logrado y con el que ella se siente otra nueva persona.