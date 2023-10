María Zurita desvela cómo es su actual relación con la princesa Leonor

El dieciocho cumpleaños de la princesa Leonor, este martes, está dando (y mucho) de que hablar, más allá de la consecuente Jura de la Constitución en el Congreso de los Diputados. Pues se trata de una fecha insólita para la que la heredera al trono, ha reunido a casi toda su familia en Madrid. Tal como anunciaron hace algunas semanas fuentes de la Casa de S.M. el Rey, el órgano constitucional ha organizado una fiesta de carácter privado en el Palacio Real de El Pardo, el edificio vinculado estrechamente a la historia de nuestro país mandado a construir por el Emperador Carlos V en el siglo XVI, y que en el siglo XVIII, fue ampliado por mandato de Carlos III.

Si bien no han trascendido demasiados detalles acerca de cómo será la celebración, sí se conoce que será una velada íntima a la que no falten el Rey Juan Carlos I y Doña Sofía, así como las infantas Elena y Cristina, y varios de sus hijos. De igual forma, se espera la presencia de Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz, junto a sus respectivos, Marcus Brandler y Ana Togores; Telma, con Robert Gavin Bonnar, a quien ya llevó al debut de Leonor en los Premios Princesa de Asturias de 2019; los Gómez-Acebo o la Infanta Margarita junto a sus hijos, Alfonso y María Zurita.

Esta última, precisamente, ha confesado hace escasos minutos ante las cámaras de Gtres, que está encantada con el paso al frente de Leonor. Asimismo, la ex concursante de MasterChef Celebrity, ha hecho gala de su actual relación con la primogénita del Rey Felipe VI: «Es un día muy importante, yo estaría nerviosa. Estamos muy orgullosos de ella, de su educación. Tiene unos padres excepcionales», ha dicho para añadir después, siendo preguntada expresamente por ello, que todavía no tiene regalo para la princesa. «Todavía no, pero a veces las cosas más sencillas son las más bonitas».

María Zurita ha evitado pronunciarse, no obstante, sobre la decisión de la Familia Real de que Juan Carlos I no duerma en Palacio durante el gran día de la Princesa Leonor, ni de la ausencia de la Reina Sofía en los actos públicos relacionados con la Jura de la Constitución de su nieta.

Victoria Federica, la gran ausente en el cumpleaños de Leonor

Victoria Federica se convertirá en la gran ausente en la celebración del 18º cumpleaños de su prima. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar puso rumbo a Perú, junto a varios amigos, este fin de semana, para no perderse la corrida de toros en la que su gran amigo, Roca Rey, con el que esta semana protagonizaba una portada exenta de polémica; ha participado en la Plaza de toros de Acho. Ha sido ella misma quien ha compartido los detalles, hasta ahora conocidos de su viaje, a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de doscientos mil seguidores.

Por el momento, se desconoce la fecha exacta en que la influencer regresará a España.