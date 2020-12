Hace tiempo que María Teresa Campos ha aprendido a vivir con resignación. La ha aceptado como compañera de viaje después de ver cómo su deseo de jubilarse al frente de un programa está cada vez más lejano, cada vez más remoto. No siempre ha sido así puesto que desde que fue apartada de ‘Qué tiempo tan feliz’ ha intentado por todos los medios volver a presentar un espacio y revivir los tiempos de reina televisiva de antaño. Adaptarse o morir.

Consciente de que su presente (y mucho menos su futuro) no iban a estar ligados a la pequeña pantalla, la matriarca de uno de los clanes familiares españoles más famosos se reinventó. Así nació ‘Enredados con María Teresa Campos’, un canal de Youtube cuyo fin era compartir con la gente un espacio informal centrado en tertulias semanales con diferentes rostros conocidos, para tratar temas de interés social. De esta manera volvía a sentirse protagonista.

Los inicios nunca son fáciles y tras tocar techo con la visita de Los Javis y de David Broncano, la versión más 2.0 de la Campos se diluyó como un azucarillo al sufrir un bajón tan progresivo como notable de su audiencia. En octubre de 2020, sus vídeos se ven tres veces menos de media que en el arranque. De llegar a acumular más de 200.000 reproducciones en un par de episodios a apenas pasar de las 14.000.

Por momentos se temió que el ‘Enredados’ fuera un nuevo chasco para la veterana presentadora, pero ahora tiene motivos para pensar que no va a ser así. El renacer de María Teresa Campos tiene como aliados dos de sus últimos contenidos. La entrevista a ‘La Pelo’ superó la barrera de las 100.000 visitas, pero no ha sido hasta la última del año cuando ha arrasado.

Se trata del especial de Navidad que ha protagonizado junto a sus dos hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos. Madre e hijas han puesto el árbol navideño juntas y se han confesado sobre sus sentimientos en estas fechas y de algunas recetas para sorprender a los comensales. Terelu dice que ya no le gusta la Navidad como antes y su hermana no se corta al contestarle: «Es que tú te has enganchado a dos cosas: que ahora no te gustan las Navidades y que no te gustan los hombres. Te has enganchado a esas dos cosas y no hay quien te saque». Eso sí, no quiere que le busquen novio: «Yo estoy con muchísimos hombres, pero no quiero ningún hombre, ninguna relación. Aun así no tengo ninguna fobia a los hombres».

Esta reunión familiar orquestada ha cautivado a más de 150.000 usuarios de la plataforma de vídeo, logrando así la segunda mejor audiencia después de su baile de reggaeaton junto a Broncano. Una razón más para creer que María Teresa Campos sigue funcionando como Youtuber. ¿Seguirá afianzando a su público virtual o volverán los datos a caer en picado? El 2021 nos sacará de dudas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TERELU CAMPOS OFICIAL (@terelubcampos)

Menos interrogantes hay sobre el futuro televisivo de Las Campos. Da la sensación de que las tres se han acostumbrado a su nueva realidad televisiva. María Teresa a sus charlas digitales y sus hijas a su silla de colaboradoras de ‘Viva la Vida’. Hay quien dice que su apellido ya no interesa tanto cómo antes. Sea como fuere, son décadas hablando de ellas y de sus andanzas. Una de las grandes incógnitas del año venidero es saber qué papel van a ocupar. Ahora mismo, hay una pregunta en el aire: ¿Se ha desvanecido el fenómeno Campos?