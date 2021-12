María Teresa Campos no levanta cabeza. La presentadora se encuentra en una nueva etapa de su vida, adaptándose a su nuevo hogar, vivienda que se encuentra cerca de su hija, Terelu Campos. De nuevo, la que fuera ‘reina de las mañanas’ en Telecinco se encuentra en el ojo del huracán al aparecer pertenencias íntimas suyas tiradas en un descampado. La inesperada noticia de lo sucedido ha salido a la luz gracias a Kiko Hernández, que durante su intervención en Sálvame ha anunciado que se ha hallado “material muy comprometido” en un lugar “inexplicable”.

Ha sido un vecino de la localidad de Molino de la Hoz, lugar donde vivía la abuela de Alejandra Rubio, quien se ha encontrado en un descampado “material comprometido” de la presentadora. El perro sale corriendo hacia un punto del descampado, empieza a olisquear y se encuentra lo más gordo”, ha explicado Hernández. Los objetos que han aparecido tienen que ver con cierta documentación, informes médicos, contratos de televisión, fotografías personales y hasta pólizas de seguros.

Después de dar a conocer esta información, Jorge Javier Vázquez ha llamado en directo a Carmen Borrego para contarla lo que había ocurrido en relación a su madre. «En un descampado se han encontrado multitud de documentos y fotografías de tu madre tirados», ha dicho el autor de La vida iba en serio haciendo referencia a las posibles pertenencias que podrían haberse extraviado después de hacer la mudanda al piso de Aravaca, en el que se encuentra actualmente.

«Llevo toda la tarde escuchando esto… ha empezado a llamarme todo el mundo», ha dicho Borrego molesta. «Si esto es verdad, las personas que hicieron la mudanza tendrán que responder de ello. Sabéis perfectamente que los documentos no se pueden tirar. Las cajas de fotos las he guardado en un contenedor. Me quedo bastante sorprendida y voy a llamar al responsable para que me dé explicaciones. Espero que no salga ningún documento por la ley de protección da datos, pero tendrán que responder donde tengan que responder», ha añadido visiblemente enfadada por la situación que estaba viviendo. «No se pueden tirar documentos sin destruir. Esto se habló con el responsable de la empresa. Nos dijo no os preocupéis que me encargo de esto», ha añadido Carmen.

«Hay contratos de televisión», ha puntualizado el Vázquez sobre el hallazgo encontrado. «Según cuelgue el teléfono con vosotros voy a llamar para pedir explicaciones y esta empresa va a tener un problema grave», ha continudo diciendo Carmen Borrego. «Me parece una barbaridad que una empresa en la que he confiado haya hecho algo así», ha sentenciado.

Por el momento, no se sabe si se ha llegado a producir esa llamada a los trabajadores que hicieron la mudanza de María Teresa Campos, por lo que las próximas horas serán decisivas para poder encontrar el orígen del motivo por el que se han encontrado esos documentos comprometidos de la presentadora.