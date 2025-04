María Carolina Borbón-Dos Sicilias, prima de Leonor, ha anunciado que se casa… ¿O no? La duquesa de Calabria y de Palermo sorprendió el pasado 1 de abril con una significativa publicación en sus redes sociales en las que mostró sonriente su impresionante, y nada discreto, anillo de compromiso en forma de corazón. Además, para la ocasión, lució un vestido blanco, un atuendo propio de looks nupciales y novias.

El significado detrás de su anillo de compromiso

Hace unas horas, la primogénita de Carlos de Borbón-Dos Sicilias y de Camilla Crociani reapareció a través de sus historias temporales de Instagram, una red social en la que actualmente acumula más de ciento setenta mil seguidores, para anunciar que próximamente pasaría por el altar. Sin embargo, horas después, la prima lejana de la princesa Leonor desveló que no era una noticia veraz, si no que se trataba de una broma con motivo de April Fools (la versión anglosajona de lo que aquí en España se conoce como el Día de los Santos Inocentes, una fecha en la que muchos famosos aprovechan para sacar a relucir su lado más bromista y sarcástico).

María Carolina Borbón-Dos Sicilias. (FOTO: REDES SOCIALES)

Sin embargo, no es la primera vez que la joven gasta una broma sobre su posible paso por el altar. En octubre del 2024, la sobrina de Felipe VI concedió una entrevista para Hello! en la que contó cuál era su situación sentimental entonces. «Sigo esperando a que venga el príncipe azul y me dé una serenata con una guitarra y una rosa roja (…). Para mí lo más importante es encontrar un marido al que ame, alguien con los mismos valores que yo, que me complemente y con quien pueda construir un futuro feliz, sin que importen los títulos ni el estatus», dijo María Carolina sobre lo que esperaba del hombre de su vida.

Sin embargo, hasta que llegue ese momento, la princesa (que está destinada a suceder a su padre al frente de la Casa Real, al igual Emanuel Filiberto de Saboya en Italia), la aristócrata está completamente volcada en su carrera universitaria en Harvard y en sus estudios de negocios y marketing. Además, también ha hecho algunas apariciones y trabajos como modelo, tal y como ha mostrado ella misma en sus redes sociales.

Las redes sociales, la nueva herramienta de comunicación de la realeza

Portada de la revista Diez Minutos. (Foto: Diez Minutos)

La princesa María Carolina no es la única que tiene una cuenta abierta en el universo 2.0. Aunque no es miembro de la Familia Real, Victoria Federica hace tres años decidió hacer pública su cuenta de Instagram, donde da pistas de su vida personal, sus planes o incluso de la relación con sus primas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Hace unas horas, precisamente, la futura heredera al trono español se convertía en la portada de la nueva edición de la revista Diez Minutos. La primogénita de Felipe VI y Letizia Ortiz ha sido fotografiada bikini en Uruguay junto a algunos de sus compañeros guardiamarinas disfrutando de una jornada de sol y playa y que dan cuenta que, más allá de sus responsabilidades, también tiene tiempo para el ocio como cualquier joven de su edad.