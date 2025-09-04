El próximo mes de diciembre se cumplirán dos años desde la muerte de Concha Velasco. A sus 84 años, la actriz -que en 2014 fue diagnosticada de un cáncer linfático- perdía la vida en su casa de Puerta de Hierro. Desde entonces, el cine español no ha dejado de rendirle homenajes, así como sus familiares – que han mantenido su legado-, por los que sentía una gran devoción. Tal fue su impacto en el séptimo arte, que no solo animó a muchos jóvenes a descubrir su talento, sino que directamente influyó a su sobrina Manuela, que ahora ha hecho una reveladora confesión sobre cómo su tía le ayudó en sus comienzos como intérprete. Además, la intérprete ha reaccionado al homenaje de Terelu a su tía Concha en el teatro.

Manuela, muy orgullosa de su apellido

En muchas ocasiones, los hijos de los famosos -aquellos que son también mediáticos-, en muchas ocasiones tienen que hacer un esfuerzo mayor para que se les reconozca su puesto de trabajo debido a los comentarios que reciben por el hecho de haber nacido en un clan reconocido.

Manuela Velasco junto a su tía, Concha Velasco / Gtres

Aunque si bien es cierto que algunos nepobabys -así es como se llama a los descendientes conocidos de los rostros conocidos- no reconocen la ayuda que reciben por su apellido, Manuela Velasco ha confesado que, efectivamente, su tía impulsó su carrera como actriz. «Yo creo que me ha beneficiado. Al principio, que es cuando uno necesita de alguna manera que entre todos los que están estudiando, meter la cabeza, quizás, supongo, que algo de curiosidad… Podría haber sido alguno de los ingredientes de por qué yo sí salía adelante y no otros compañeros».

Sin embargo, la protagonista de La chica de ayer, ha explicado que «nunca le benefició en el sentido de tener más trabajos», ya que además nunca trabajaron juntas. Además, ha apuntado que considera que también se debe a que los productores veían cierta «gracia» en la continuidad de la saga: «Y la prensa me habéis dado mucha cobertura. Si no fuera porque fuera su sobrina, os hubiera dado igual… Pero hasta REC pasaron un montón de años. La prensa me ha ayudado y eso hace que las productoras se fijen».

A pesar de haber coincidido en el tiempo como actrices, lo cierto es que nunca trabajaron mano a mano. Una espinita que Manuela tiene clavada tres años después de la muerte de su tía: «Me hubiera encantado haber hecho teatro con ella. Toda mi vocación parte fundamentalmente de ir a verla al teatro y fascinarme con lo que veía en el escenario y detrás. El teatro era su vida en realidad».

El gesto de Terelu que le ha emocionado

Terelu Campos en el teatro. (Foto: Gtres)

En esta intervención ante los medios, Manuela también ha protagonizado un divertido momento al conocer que Terelu Campos homenajeó a su tía en su función de teatro: «Qué bonito, Terelu. A mi me pasa que cada vez que hago una tourné, mi tía ha visitado todos los teatros y siempre recibo buenas recuerdos, mucha emoción… Yo decidí que no podía depender de nada para salir al escenario, estampita ni nada… porque si se me pierde podría ser un drama. Está ahí su cine, sus canciones… ¿Cuántas personas tienen asociadas canciones de mi tía a su vida? Ahí también está su legado».