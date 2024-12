Continúan saliendo a la luz más detalles sobre la situación personal que atraviesa Ángela Rozas Sáiz, más conocida en el mundo influencer como Madame de Rosa. Han pasado ya varios días desde que se dio a conocer que su ex pareja y padre de su hijo Miguel Ángel H.A. se encuentra en la prisión de Navalcarnero (Madrid) desde el pasado mes de marzo por varios delitos.

Madame de Rosa: nuevos detalles

Ahora, ha trascendido un detalle que coloca a la creadora de contenido en el foco de la noticia. Desde el plató de TardeAR, Manu Marlasca contaba la información de este historial delictivo. «Es un profesional, concretamente en los últimos tiempos, del robo. Es un especialista muy cotizado en reventar cajas fuertes, es a lo que lleva dedicándose bastante tiempo. Lleva más de treinta antecedentes aproximadamente en los últimos 25 años, sobre todo en delitos contra la propiedad, alguna vez ha estado envuelto en algún tema de tráfico de drogas, pero es verdad que, en los últimos tiempos, ha dedicado su vida a todo lo que tiene que ver con los robos», indicaba.

Madame de Rosa en un evento. (Foto: Gtres)

Asimismo, Marlasca añadía que Madame de Rosa habría estado presente en un intento de detención de su ex pareja. «Ella iba en el coche en el que él huyó de la policía cuando le iban a detener a la salida de su casa en el distrito de Hortaleza», contaba al mismo tiempo que puntualizaba que «ella nunca ha sido detenida» ni está investigada.

Madame de Rosa rompe a llorar

El pasado 3 de diciembre, la influencer especializada en moda publicó varios stories en los que se mostró afectada debido a la situación que está atravesando y que ha provocado que esté en el ojo del huracán. Con lágrimas en los ojos y temblorosa dio su versión de los hechos ante la cámara. «Me parte el alma tener que grabar este vídeo, pero no me queda más remedio. Los que me conocéis desde hace tiempo sabéis que siempre he mantenido mi vida laboral al margen de mi vida privada. Para mi es bastante fuerte tener que abrirla hacia vosotros de esta manera tan desagradable», dijo en un primer momento.

Madame de Rosa posando. (Foto: Gtres)

«Perdonadme porque me cuesta mucho mantenerme hablando serena. Tengo que deciros que llevo sentimentalmente separada de mi marido bastante tiempo. Como veis sigo llamándole mi marido porque tenemos un hijo, por costumbre y porque no quería hacerlo público. Jamás he hecho pública mi vida sentimental. Entiendo perfectamente todo el revuelo que esto pueda suponer. Yo sólo os puedo decir que si soy culpable de algo es de haberme enamorado de una persona», prosiguió.



Además, Madame de Rosa también quiso hacer hincapié en que conoce a su ex pareja desde que tenía 14 años. «Creo que eso os da bastantes datos. Desde que le conozco he intentado ayudarle a veces con más éxito y otras con menos», explicó. «Desde la primera vez que le vi me enamoré de él y a pesar de estar separada de él creo que seguiré enamorada de él hasta que me muera. Mi vida os aseguro que no ha sido una vida fácil y vuelvo a repetir que me parte el alma tener que abrirme de esta manera. Sólo la gente cercana a mi sabe cuál es mi verdad y lo único que pido si puedo pedir algo es respeto para mi hijo, para mi (…)», comentó con la voz temblorosa.

Antecedentes del pasado

Fue el pasado 12 de marzo, cuando Miguel Ángel H. A. fue detenido en su domicilio de Las Cárcavas-San Antonio (distrito de Hortaleza), tras un registro, tal y como reveló ABC hace unos días. Sin embargo, no es la primera vez que la ex pareja de Madame de Rosa tenía problemas con la justicia. Sin ir más lejos, en 2011 ya se dieron a conocer sus problemas legales, cuando, con dos compinches, fue arrestado durante un golpe con butrón en una joyería de la calle del Pilar de Zaragoza, en el distrito de Salamanca (Madrid). Y es que, por aquel entonces, ya era un viejo conocido de la Policía y sumaba 26 antecedentes desde 1998.

Su nombre había aparecido en operaciones de robos con fuerza como butrones, alunizajes o uso de coches de alta potencia para acceder a establecimientos de lujo. En 2012, la Audiencia Nacional ordenó su ingreso en prisión en medio de una investigación sobre tráfico de drogas, pero no se supo nada acerca de su paradero.En ese momento presentaba cuatro reclamaciones judiciales por presuntos robos con violencia e intimidación, drogas, asociación ilícita y estafa. No fue hasta un año después, cuando la Policía Nacional volvió a arrestarlo en calidad de fugitivo, cuando regresaba de unas vacaciones que había disfrutado en un hotel de Playa de Bossa (Ibiza).