Rendirse nunca es una opción. Una premisa que puede servir para cualquier aspecto de la vida y que abrazó Lucas Vázquez este pasado verano. El jugador del Real Madrid estaba en la lista de transferibles del equipo dado su pobre rendimiento en el terreno de juego. Tras cuajar una mala temporada, poco a poco, parte de la afición se fue echando encima suyo, criticando que no tenía la calidad suficiente para vestir la camiseta del club más laureado del mundo. Todo hacía presagiar que el canterano madridista tendría que hacer las maletas e irse a jugar a otro club, pero tras una larga reflexión, decidió quedarse y luchar por su sueño, que no es otro que triunfar en el equipo que le ha visto crecer.

No fue ni mucho menos sencillo quedarse ante un panorama tan hostil. Lo cierto es que él mismo sabía que no estaba dando la talla, pero no se resignó. Trabajó, perseveró y llego su oportunidad. Una oportunidad que ha abrazado como si no hubiera un mañana. Lucas Vázquez ha conseguido afianzarse en el once titular cada partido y a día de hoy goza de la confianza de su entrenador, Zinedine Zidane. Sus prestaciones han mejorado considerablemente.

Durante los meses de verano tuvo un debate interior que compartió con su mujer, su compañera de vida, su alma gemela, con la madre de sus hijos: Macarena Rodríguez. Ella es quien celebra sus éxitos pero también quien soporta su mal humor cuando las cosas no vienen bien dadas. ¿Quién está detrás de esta joven que enamoró al jugador del Real Madrid?

‘Maca’, como le llama su círculo más íntimo, es una chica de lo más sencillo. Nació en Melilla hace 30 años y tiene las aficiones que podría tener cualquier lector o el que escribe este artículo: leer, pasear, los animales, montar en bici (hobbie común con Lucas) o la moda. Pese a no ser una influencer ni dedicarse a las redes cuenta con 191.000 seguidores en redes sociales, una cifra nada desdeñable.

La historia de amor de Lucas Vázquez y su media naranja viene de lejos. El centrocampista coruñés militaba en la cantera del Real Madrid, pero a la vez estudiaba INEF (Ciencias de la actividad física y del deporte) en la capital. Misma titulación en la que se encontraba matriculada la joven. Ella misma ha contado cómo conoció al gallego en el documental ‘Campo de Estrellas’ de Amazon Prime.

En un primer momento, Lucas Vázquez no acudía demasiado a clase dados sus compromisos futbolísticos. Su nombre estaba empezando a sonar en la universidad y Macarena García sintió curiosidad. Cuando por fin empezó a acudir, ambos iniciaron el contacto. Poco a poco fueron intimando, hasta que llegó su primera cita en un lugar alejado del glamour. Fue en el VIPS de la Calle Velázquez de Madrid, a escasos minutos del Santiago Bernabéu. Algo que demuestra que Lucas es una persona sencilla y al que no le gusta alardear de su millonario sueldo, unos 3 millones de euros anuales.

Los años fueron pasando y Macarena no se cansaba de gritar a los cuatro vientos y en redes sociales su amor por el extremo derecho gallego. Su boda fue otro de los grandes episodios de esta historia de amor, pero antes llegó una pedida de mano que ninguno de los dos olvidará. Lucas Vázquez se llevó a Macarena a una sala de cine vacía, proyectó fotos de ellos dos en la pantalla y con su canción favorita de fondo, le pidió matrimonio.