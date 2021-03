Mabel Lozano recibió un duro mazazo en 2020. En pleno confinamiento le diagnosticaron cáncer de mama, enfermedad por la que tuvo que ser intervenida de urgencia. Afortunadamente, ya está recuperada tras recibir el tratamiento adecuado, y ha recibido el 2021 con la mejore de las noticias. Dentro de unas horas descubrirá si finalmente se lleva el premio Goya, ya que la directora está nominada en la sección de Mejor Documental por ‘Biografía del Cadáver de una Mujer’. Ahora ha presentado una campaña de concienciación sobre la mencionada dolencia bajo el lema “Ni vencedoras, ni vencidas’, en la que ha unido sus dotes de dirección y realización de contenido con su propia experiencia.

La cineasta se ha abierto en canal y ha presentado este nuevo proyecto en el que lleva trabajando un tiempo, además se ha sincerado con los micrófonos de Gtres sobre su reciente lucha contra el cáncer. Mabel está cansada de tópicos y centrada en seguir solicitando más investigación tras haber vivido con “mucho susto” el diagnostico de la enfermedad. Además, también ha querido agradecer a la Asociación Española Contra el Cáncer de Mama lo tanto que le ayudaron a llegar a un hospital en pleno confinamiento.

“Como directora y realizadora, ha sido un privilegio poder llevar a cabo la campaña ‘Ni vencedoras, ni vencidas’, primero porque como directora de cine, entronca en el trabajo que yo hago, pero también porque yo en este año pasado he tenido un cáncer de mama, entonces sé la importancia de contar en este caso, lo que estamos contando sobre el cáncer de mama metastásico. Todo lo que no cuentas, no existe, entonces para mí ha sido un doble reto, como realizadora, poder trasladar las voces de las mujeres de cáncer de mama y también como paciente de cáncer, poner el foco en la necesidad de seguir investigando contra un cáncer que no tiene cura a día de hoy y que además es la causa de mortalidad más grande en mujeres de 30 a 50 años”, ha explicado en relación a este proyecto. Además, Lozano ha querido dejar claro que en esta campaña ha roto con todo tipo de tópicos en relación al cáncer de mama.

“Esto es una cosa que hemos dejado muy clara en esta campaña. El guion cuando yo lo estaba escribiendo con mi compañera Paca, yo tenía claro que quería reflejar el que estamos hartas de todos esos tópicos, “guerrera, valiente”, y dices: “no, pero si cuando te diagnostican un cáncer tienes miedo (…) El cáncer te lo jura la ciencia, no la actitud, entonces creo que es muy importante romper todos esos tópicos y la suerte que yo he tenido para realizar esta campaña, es que he podido escuchar a muchas mujeres que han tenido cáncer de mama metastásico y que me decían eso: “estamos cansadas de que todo el mundo cree que si tienes una actitud positiva, te vas a curar” no, no te vas a curar lamentablemente y también esa sensación de “valiente, princesa, guerrera, que tienes que estar guapa, animada y feliz”, pues no, la verdad es que no, entonces es una forma de romper todos estos tópicos y también de quitarle el peso a la palabra cáncer”, ha continuado diciendo.

La directora de cine también ha confesado cómo vivió el momento en el que le diagnosticaron la enfermedad en pleno confinamiento. Mabel Lozano se ha sincerado al revelar que padeció un cáncer en un estadio muy incipiente, que supuso que se tuviera que someter a radioterapia, pero no a una quimioterapia. Es por eso que ha querido lanzar el mensaje a todas las mujeres, para que se hagan sus correspondientes revisiones para poder actuar lo más rápido posible. “La prevención salva la vida y sobre todo tener una vida saludable, pero yo no era un grupo de riesgo de nada, te toca y te toca, por eso es muy importante que nunca te saltes una revisión, es muy importante, por eso también yo lo compartí”, ha contado.