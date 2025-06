La actitud de Luis Medina fue medida en palabras de los allí presentes, sin declaraciones ni gestos llamativos. Y lo cierto es que no hacían falta, pues su sola presencia, discreta pero elocuente, bastó para marcar su retorno a la vida pública con naturalidad. Un regreso sin ruido, pero con intención. A su lado, su madre, Naty Abascal, volvió a acaparar miradas con un estilismo sobrio y muy en su línea: camisa blanca con escote cruzado, mangas abullonadas y una falda evasé estampada, firmada por la casa andaluza Panambi. El look lo completaban unos stilettos rojos y grandes pendientes dorados. Fiel a su esencia, Naty demostró que no necesita excesos para deslumbrar.

A su vez, Clara Caruana apostó por un elegante conjunto negro, un tono infalible y acorde con el carácter del evento. Pese a que su relación con Luis ha sido siempre extremadamente discreta, pocas veces se han dejado ver juntos en público, en esta ocasión fue inevitable que todas las miradas se dirigieran a ellos. La historia entre Clara y Luis comenzó hace más de cinco años, cuando se conocieron paseando a sus respectivos perros por la misma zona de Madrid. Desde entonces, ella ha sido uno de sus principales apoyos, especialmente durante el proceso judicial que lo mantuvo en vilo. Enfermera de formación, Clara ha sido un pilar silencioso, respetado incluso por la prensa del corazón, que ha entendido los límites de su exposición.

Clara Caruana es la nieta del barón de San Petrillo, José Caruana Gómez de Barreda, y de la marquesa de Villamayor de Santiago, Ethelvina Velázquez Stuyck. Estudió Enfermería y Derecho, y posteriormente completó un Máster en el reconocido IESE. Actualmente, desempeña el cargo de gerente de Urología y Project Manager del Cancer Center en la Clínica Universidad de Navarra, consolidando su prestigio y trayectoria profesional. A lo largo de su carrera, Clara ha orientado su labor hacia la Dirección y Gestión de Sistemas de Salud, tras haber ejercido como enfermera en España y el Reino Unido.