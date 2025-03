Lucía Villalón ha reaparecido en redes sociales completamente rota para hablar del delicado estado de salud de su hijo Lucas, que llegó al mundo hace cinco meses con un riñón poliquístico diagnosticado durante el embarazo de la periodista. El pequeño, que nació por cesárea, tuvo que someterse a varias pruebas para saber cómo funcionaban sus riñones y, así, tomar decisiones.

En el ecuador de su gestación, la presentadora se sinceró sobre el problema con el que iba a nacer su segundo hijo en común con Gonzalo Melero. Sin embargo, desde su nacimiento, no se ha pronunciado sobre cómo iban los riñones del menor, hasta ahora. Pocas semanas después de su llegada al mundo, Lucas tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por «una insuficiencia renal crónica».

Lucía Villalón y Gonzalo Melero junto al recién nacido. (Foto: Instagram)

En el vídeo que acaba de compartir en sus redes sociales, la comunicadora ha explicado que «vive preocupada» y «con mucho miedo»: «Esto es una carrera de fondo y que lo que tengo que hacer es mentalizarme y disfrutar de él, que está estable y precioso. Él es perfecto a su manera». Tal y como ha contado, el diagnóstico del pequeño «es para siempre» y, además, se ha visto agravado porque su otro riñón tampoco funciona con normalidad: «Ya comenté durante el embarazo que el riñón derecho era multiquístico y que seguramente no funcionaría, y efectivamente, el riñón derecho está completamente anulado. El izquierdo en una situación normal, cuando hay un riñón que no funciona, el riñón que sí funciona asume todo el trabajo y se convierte en un súper riñón. Pero ese no es nuestro caso. El riñón izquierdo no se creó bien y tiene una malformación».

Debido a esta difícil situación, tanto la periodista como su pareja tienen que prestar más atención de lo normal al menor ya que, por ejemplo, si tuviera fiebre, tendrían que ir de urgencias al hospital, ya que esto podría producirle una infección de orina, una situación que sería muy peligrosa en su caso. «Si ese riñón no funciona bien y no lava bien la sangre, el siguiente paso es diálisis y por lo tanto, lista de trasplantes (…). Es un tema muy serio, es un tema que a veces no sale bien. Eso sería en caso de que en un futuro las cosas se tuerzan o el riñón de Lucas no pueda o no aguante. Ahí podríamos llegar. No quiero ni pensar en eso. Ver a tu hijo y saber que va a tener algo así toda su vida, es muy jodido», ha dicho entre lágrimas.

Enfocada en el presente

No es la primera vez que el matrimonio tiene que afrontar una situación así. Con Gonzalo, su primogénito, también vivieron una dramática situación previa a su nacimiento, ya que llegó al mundo con gastroquisis, una enfermedad rara por la que tuvo que permanecer varias semanas en el hospital tras su llegada al mundo.

A pesar de todo ello, la periodista deportiva ha mandado un mensaje de esperanza a sus seguidores y, además, ha desvelado que ante esta situación ha buscado su refugio en la fe: «Estamos bien, que es lo importante. Doy gracias a Dios todos los días y rezo para que la medicina avance para que si en un momento nos toca llegar a una situación muy complicada que la medicina haya avanzado lo suficiente y que no se nos complique más la cosa. Esta es mi realidad prácticamente todos los días. Estoy con él y estoy encantada y feliz, pero hay ratos que le miro y se me parte el alma, se me parte el corazón al pensar que pueda sufrir. Es lo que le pasa a todas las madres. A ver si lo asimilo de una santa vez y aprendo a vivir con ello».