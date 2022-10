Los looks de Halloween del Gobierno y otros memes del 12 de octubre

El Día de la Hispanidad ha vuelto a celebrarse con total normalidad después de que en los últimos dos años esta jornada haya estado marcada por las restricciones derivadas de la pandemia del coronavirus. Una fecha señalada que ha comenzado con el desfile militar por las calles de Madrid y que ha culminado con la tradicional recepción a autoridades presidida por los Reyes en el Palacio Real, a la que han asistido más de dos mil quinientas personas.

Como era de esperar, Sus Majestades y la Infanta Sofía han acaparado gran parte del protagonismo, pero no han sido los únicos. Los representantes del Gobierno y otras autoridades también han sido foco de atención, comenzando por el propio Pedro Sánchez, que ha llegado in extremis a la Plaza de Lima, lo que ha provocado un desfase en los tiempos y un fallo de protocolo ya que don Felipe y doña Letizia han tenido que esperar casi un minuto en el coche para ser recibidos por el presidente del Ejecutivo. Una cuestión que ha generado multitud de especulaciones y titulares sobre los motivos de esta descoordinación entre la llegada del presidente del Gobierno y Sus Majestades.

Cuando confundes el día de la Hispanidad con Halloween. pic.twitter.com/F9Fs7iyTQL — IlsaLund (@Laszloeragay) October 12, 2022

Las redes sociales se han llenado de comentarios y de memes sobre este día tan especial. Muchos de ellos centrados en la llegada con retraso del presidente del Gobierno, pero otros en los estilismos de los miembros del Ejecutivo. Ante la inminente llegada del día de Halloween, han sido algunas las cuentas que han querido encontrar inspiración en los looks de los integrantes del Gobierno para sus disfraces en el día más terrorífico del año: “Cuando confundes el día de la Hispanidad con Halloween”, ha escrito un usuario de Twitter que ha publicado una serie de fotografías de personalidades como Yolanda Díaz, Irene Montero, Meritxell Batet o Isabel Rodríguez. Precisamente el conjunto de esta última lo han comparado con una alfombra. Un post que ha abierto un hilo de comentarios sobre la vestimenta de los miembros del Gobierno en clave de humor.

Más allá de esto, la mascota de la Legión también ha sido ‘carne de meme’. El borrego que ha acompañado a la Legión Española ha sido uno de los grandes protagonistas del desfile, sin embargo, este año los comentarios no se han producido solo porque participara en el desfile, sino también por su aspecto. Y es que muchos le han comparado con una oveja. Los años anteriores las mascotas que han desfilado han sido machos cabríos o carneros como Pepe o Miura, pero este 2022 la encargada de desfilar junto a los legionarios era Puzzle, una hembra que, finalmente, no ha podido participar. En su lugar ha paseado Titán, un borrego que ha acaparado toda la atención, no solo en directo, sino también en las redes.