Un look terror y dos sonadas ‘espantás’: los shock de los Goya 2024

Valladolid se ha vestido de gala para recibir a los Premios Goya, una fiesta en la que la Academia de Cine Español pone en valor lo mejor del séptimo arte. El director Juan Antonio Bayona, responsable de La sociedad de la nieve, ha sido uno de los grandes afortunados. La película se ha llevado un total de 12 premios, entre ellos el galardón al mejor director y al mejor largometraje. Pero no todo ha sido bueno. A continuación, desvelamos los momentos más incómodos de la ceremonia.

La ‘espantá’ de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez en los Goya 2024 / GTRES

Como si de una estrella de cine se tratase, Pedro Sánchez posó para los medios ofreciendo su versión más desenfadada. Vestido con un impecable traje negro, el líder del Partido Socialista se trasladó hasta Valladolid para disfrutar de una noche que prometía ser histórica. No se equivocaba. El problema es que algunos periodistas estaban deseando encontrarse con él para preguntarle por su polémica con Zorra, la canción que representará a España en Eurovisión.

El presidente del Gobierno se posicionó al lado de Nebulossa, el dúo musical que ganó el Benidorm Fest. De hecho los artistas también estuvieron en los Premios Goya. Aprovechando esta circunstancia, un grupo de reporteros le preguntaron a Sánchez si seguía manteniendo el mismo apoyo a Zorra, pero él se negó a contestar y decidió huir sin responder a ciertas preguntas.

Enzo Vogrincic sigue los pasos de Pedro Sánchez

Enzo Vogrincic en los Goya / GTRES

Otro famoso que se negó a responder a algunas cuestiones fue el actor Enzo Vogrincic. En todo momento dejó claro que estaba en la gala para hacer honor a su película, La sociedad de la nieve y no quiso aclarar el vínculo que tiene con la cantante Aitana. No quiso tratar ningún tema de actualidad, de hecho fue bastante escueto cuando le preguntaron por sus sueños profesionales. “Generalmente me concentro en el proyecto que voy teniendo. Ahí me concentro, ahí me dedico”, comentó al respecto. Y en cuanto tuvo oportunidad esquivó a los periodistas y dejó atrás las preguntas que le parecían incómodas.

David Bisbal, hablador y ‘naranja’

David Bisbal posando / GTRES

David Bisbal fue uno de los artistas que actuaron en la gala, junto a otros cantantes como , María José Llergo, India Martínez, Niña Pastori, Silvia Pérez Cruz o Amaia Romero. El problema es que todo el mundo se ha fijado en él. ¿Por qué? Porque fue amable con la prensa, mostró su mejor sonrisa y estuvo bastante cercano, pero tenía el rostro naranja. Se pasó con el maquillaje y no se dio cuenta de que su tono de piel no era real. Eso sí, estuvo más relajado que Enzo Vogrincic.

Macarena García guarda las distancias

Macarena García en los Goya / GTRES

Macarena García y Enric Auquer se han convertido en una de las parejas más destacadas de la crónica social. Recientemente se han dejado ver juntos paseando por las calles de Madrid y era evidente que a Macarena le iban a preguntar por este asunto en los Goya. Sin embargo, la actriz, pese a que se ha mostrado muy amable, ha evitado profundizar. Conoció a su novio durante las grabaciones de la película Una casa en flames y de momento no quiere dar más detalles.

Un look terrorífico

Carla Pereira posando en los Goya / GTRES

Carla Pereira, directora de Todo está perdido’, fue una de las grandes protagonistas de la noche. Su look dejó a todos sin palabras. Estaba inspirado en su proyecto cinematográfico, pero no fueron pocos los que tardaron en comprender el significado. Iba acompañada de un muñeco que simulaba ‘bebé anciano’, una de las criaturas a las que ha dado vida como directora. El conjunto era impactante y contrastaba con el estilo por el que se decantaron otras artistas.