Lo que no sabías de Sigourney Weaver, Goya Internacional 2024

Sigourney Weaver ha sido reconocida con el Premio Goya Internacional 2024 por «su impresionante trayectoria plagada de películas inolvidables e inspirarnos creando personajes femeninos independientes, complejos y fuertes», según anunció este martes la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, institución que otorga el galardón. La intérprete recogerá su estatuilla este sábado, día 10 de febrero, en Valladolid, durante la 38ª edición de los Premios Goya. «El trabajo ecléctico de Weaver es reflejo de su versatilidad, carisma y un talento indiscutible como actriz. Ha creado un conjunto de personajes inolvidables, tanto en comedia como en drama. A lo largo de los años, ha cautivado al público y se ha ganado su admiración como una de las intérpretes más queridas de los escenarios y las pantallas a nivel mundial», señalan.

Con este galardón, que fue creado por la organización española para reconocer a personalidades que contribuyen al cine como arte que une culturas y espectadores y espectadoras de todo el mundo, Sigourney toma el testigo de Cate Blanchett como la primera ganadora de este premio y Juliette Binoche, en 2023.

Sigourney Weaver en París / Gtres

Weaver estudió en las universidades de Stanford y Yale y recibió el Premio Donostia 2016 del Festival de San Sebastián. Debutó con un pequeño papel en Annie Hall de Woody Allen; Ridley Scott hizo de ella todo un símbolo del cine de ciencia ficción y, de la mano de James Cameron, participó en el filme más taquillero de la historia del cine. También se ha puesto delante de la cámara de Peter Weir, Mike Nichols, Roman Polanski, Ang Lee, David Fincher, Ivan Reitman, M. Night Shyamalan y J.A. Bayona, entre otros. Con este último, la actriz rodó Un monstruo viene a verme, trabajo por el que estuvo nominada al Goya a Mejor Actriz de Reparto.

La intérprete se ha mostrado siempre muy afín a nuestro país. De hecho, sobre trabajar en España, Sigourney Weaver se ha pronunciado en más de una ocasión. «Me encanta trabajar en España porque creo que los españoles tienen una relación especial con el cine: lo ven como una expresión artística y no solo como un negocio. He trabajado aquí varias veces y siempre lo paso bien (…) Mi primer festival fue San Sebastián y me sientí muy honrada de recibir el premio Donostia. Fue un auténtico estímulo para seguir trabajando», dijo.

Jim Simpson y Sigourney Weaver en un evento / Gtres

En lo personal, Susan Alexandra Weaver -su verdadero nombre-, nació en el seno de una familia acomodada y relacionada con el mundo del espectaculo, pues su padre, Sylvester Weaver Jr., ya fallecido, era productor de televisión; y su madre, Elizabeth Inglis, actriz. En 1984, la actriz contrajo matrimonio con su primer novio, Jim Simpson, escritor y director teatral, con quien ha formado una familia tan de ensueño como discreta a ojos de la crónica social de nuestro país. El matrimonio se en Nueva York, en una fiesta a la que ambos asistieron a razón del estreno de la obra de teatro Old Times. En 1990, Sigourney Weaver y Jim Simpson dio la bienvenida a su única hija, Charlotte Simpson, con la que la actriz ha posado en diferentes estrenos de cine y desfiles de moda. El último, durante su visita a la Semana de la Moda de París de 2020 junto a Dior.