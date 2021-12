A estas alturas, nadie duda de la buena relación existente entre Lidia Torrent y Elsa Anka. Madre e hija no han tenido reparo en demostrar su buena sintonía en un sinfín de ocasiones, protagonizando incluso juntas algunas campañas publicitarias para conocidísimas marcas. Es por ello que cada vez que algo bueno le ocurre a una, la otra se muestra muy feliz y así se lo hace saber a los medios de comunicación. Es lo que ha ocurrido en la última ocasión, cuando la presentadora de 55 años comunicó hace poco más de un mes que se casaría con el financiero Víctor Prat-Heimerl, al que ya define como “el amor de su vida”.

Tal fue la alegría de su hija al enterarse del futuro enlace de su madre, que cada vez que le preguntan no puede evitar mostrar su entusiasmo: “Yo que soy una sensiblona empedernida empecé a llorar como si me hubieran pedido matrimonio. Muy guay, me alegro muchísimo. Para mí es un gran acontecimiento, yo no pensaba ver a mi madre pasar por el altar”, comentaba refiriéndose al momento en el que se enteró de que Anka estaba dispuesta a darse el “sí, quiero” por tercera vez. Y es que aunque Lidia ya había presenciado una boda de su madre a los dos años, esta vez será muy especial: “Yo tenía dos años cuando se casó con mi padre, con lo cual lo viví pero no me acuerdo de nada. Esta me hace mucha ilusión, él es un tío maravilloso que la cuida, se cuidan los dos, se quieren. Es una persona que me alegro mucho de que haya entrado en su vida, y en la mía y en la de mi hermano”. Unas palabras con las que deja entrever que su relación con Víctor es excepcional y está encantada de que su madre haya rehecho su vida con él. Aún así, todavía no tiene muy claro cuándo tendrá lugar este esperadísimo enlace: “Supongo que es el año que viene. A mí que me avise que me tengo que coger vestido. Espero que en cuanto haya más información me la hagan saber”, decía la hija de la modelo entre risas.

De lo que sí está segura es de que ella tardará un poco más en dar ese paso con Jaime Astrain. Aunque la camarera de First Dates asegura que ambos están “contentos y tranquilos” en su relación, ha preferido hacer caso omiso a eso de que “de una boda sale otra boda” y está convencida de que ella no será la próxima persona de su entorno en vestirse de blanco: “Es algo que no tenemos en mente, que ni siquiera hemos hablado. Estamos viviendo los dos nuestra vida, nuestra profesión, nuestro amor, pero con mucha calma, mucha tranquilidad y sin prisa, sin proyección a corto plazo de nada en particular”, desvelaba. No obstante, ha confesado que el nacimiento de su hermano le despertó “todo el instinto maternal del mundo” y la maternidad es una idea que le ilusiona, pero ahora cree que “no es el momento”.